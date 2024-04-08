Еще от нескольких тысяч граждан РФ потребуется знание латышского языка

Силиня отметила, что коалиция пришла к соглашению о соответствующих поправках к закону об иммиграции, которыми условие о знании госязыка распространится на группу, идентифицированную в решении КС:

эти люди получили российское гражданство раньше, но до сих пор от них знание языка не требовалось.

Формирующие правительство партии могут подать соответствующие поправки к закону на этой неделе.

Согласно обобщенной ответственными должностными лицами информации, прежние поправки о подтверждении владения государственным языком касаются примерно 20 000 граждан России.

Соответствующая группа составила в общей сложности примерно 25 000 человек, но приблизительно 5000 из них - старше 75 лет, поэтому требование на них не распространяется.

В последних поправках, предложенных коалицией, речь идет о других в общей сложности примерно 4800 гражданах России, которым постоянный вид на жительство был выдан раньше на основании ныне уже утратившего силу закона об иностранных гражданах.

Требование о знании латышского языка в этой группе, возможно, тоже не будет распространяться на лиц старше 75 лет.

Среди указанной меньшей по численности группы - отставные российские военные и члены их семей.

Как сообщалось, находящееся в оппозиции Национальное объединение подготовило поправки к иммиграционному закону, предложив установить, что граждане России, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, обязаны подавать документы для получения статуса постоянного жителя Евросоюза, а также свидетельство о владении государственным языком.

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