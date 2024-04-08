ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров спецназа "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации на юге Ливана одного из главарей шиитского радикального движения "Хезболлах". В ночь на понедельник, 8 апреля, были нанесены удары истребителями израильских ВВС, в результате которых был уничтожен командир элитного подразделения "Радван" в регионе Хаджир Али Ахмед Хасин, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

По этим данным, Хасин и еще два боевика "Хезболлах" были убиты в районе Эс-Султании. Кроме того, отмечается, что Хасин отвечал за планирование и проведение терактов в отношении гражданского населения северных районов Израиля, а с начала израильской военной операции в октябре 2023 года он осуществил большое число ракетных запусков в сторону Израиля.

Как отмечает AFP, данную информацию подтвердили государственные СМИ Ливана и источники в разведывательных кругах. В свою очередь "Хезболлах" заявило, что один из членов движения по имени Али Ахмед Хасин убит, не сообщив при этом дополнительной информации.

Нападение ХАМАС на Израиль