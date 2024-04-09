Вт, 9.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Лиене Ушакова наконец рассказала, кто ее возлюбленный

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums

Звезда шоу "Знаменитости. Без фильтра" Лиене Ушакова в последнем выпуске наконец-то представила своего возлюбленного. Это боксер Юрис Зандовскис, с которым она снималась в шоу "Амур".

Хотя внешне Юрис брутальный, спортивный и очень уверенный в себе мужчина, в глубине души он – простой латышский парень.

Благодаря реалити-шоу "Амур" знакомство с Лиене переросло в страстные отношения, и Юрис готов подарить энергичной девушке свое любящее сердце: намерения у него серьезные.

Широкой публике Юрис стал известен благодаря шоу "Свидание с Кубасовой", где он боролся за сердце королевы красоты Дианы Кубасовой.

Смотрите больше на 1188.lv!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх