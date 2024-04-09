Лиене Ушакова наконец рассказала, кто ее возлюбленный

Хотя внешне Юрис брутальный, спортивный и очень уверенный в себе мужчина, в глубине души он – простой латышский парень.

Благодаря реалити-шоу "Амур" знакомство с Лиене переросло в страстные отношения, и Юрис готов подарить энергичной девушке свое любящее сердце: намерения у него серьезные.

Широкой публике Юрис стал известен благодаря шоу "Свидание с Кубасовой", где он боролся за сердце королевы красоты Дианы Кубасовой.

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