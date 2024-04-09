Несовершеннолетняя девушка, вышедшая замуж за 65-летнего политика, ответила своим хейтерам

66-летний Хиссам Хусейн Дехайни, бывший мэр города Араукария на юге Бразилии, год назад женился на Кейн Роуд, участнице конкурса красоты, которой на тот момент было всего 16 лет, - сообщает Daily Star.

В 2022 году старшеклассница приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Араукария" в подростковой категории (девочки от 15 до 17 лет). Она заняла второе место в конкурсе, но привлекла широкое внимание общественности, когда обменялась кольцами с политиком.

Пара попала в заголовки многих СМИ. За последний год необычные, но законные отношения этой пары также вызвали много резких высказываний со стороны пользователей соцсетей.

Для негативной реакции есть и другие причины, помимо огромной разницы в возрасте счастливых молодоженов: на следующий день после свадьбы Дехайни назначил мать своей молодой жены Марилену Роуд министром культуры Араукарии.

В первую годовщину их свадьбы Кейн решила поделиться посланием со своими хейтерами, опубликовав в Instagram скриншот, на котором показаны результаты поисковой системы Google при вводе ее и ее мужа имен. Она написала: "Год пытаюсь узнать: фанаты или хейтеры?".

Кейн называет себя в Instagram "самой молодой первой леди Бразилии".

Согласно Гражданскому кодексу Бразилии "мужчина и женщина, достигшие 16-летнего возраста, могут вступить в брак с разрешения обоих родителей или их законных представителей до достижения ими совершеннолетия".

По данным организации Girls not Brides ("Девочки, а не невесты"), в Бразилии в брак вступили более 2,2 миллиона несовершеннолетних.

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