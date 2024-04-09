ВИДЕО ⟩ Впервые в Латвии - американская мечта Ford F-150

Часто спрашивают, почему американские автомобили официально не продаются в ЕС, особенно в сегментах, которые здесь слабо представлены. Как гром среди ясного неба прозвучало сообщение о том, что отныне можно будет легально купить самую продаваемую модель в США - пикап Ford F-150.
Самая покупаемая модель в США попала к нам через эстонскую компанию Info Auto, которая, в свою очередь, заключила контракт с американским импортером автомобилей в Швеции. В Латвии нашим контактом с американцами является компания Auto Blitz группы Mūsa Motors, иначе известная как дилеры Opel.
Жизнь меняется, и в четырнадцатом поколении также изменился F-150. Например, у него моторы меньшего объема, а в тестовом пикапе Limited даже появился настоящий гибрид на базе 3,5-литрового турбомотора V6 с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
F-150 Limited оснащен электромотором мощностью 35 кВт, который способен сдвинуть с места 2,5-тонный титан без V6. Рычаг автоматической коробки передач соответствует калибру пикапа и традициям Ford - кнопки "плюс/минус" для ручного режима расположены сбоку от рычага.
Рычаг можно сложить в консоль, чтобы освободить место для столика. Но самое удивительное - это расход топлива. Это не 14, 17 или 20 литров. Гибридный бортовой компьютер показывает 11,7 литра на сотню. Это помогает забыть о высокой цене Limited в 115 тысяч евро, что далеко от базовой модели XLT стоимостью 80 тысяч евро.
Спортивный пикап Ford F-150 Raptor, который нам также удалось протестировать впервые, представляет собой пикап совершенно другого типа. Битурбированный двигатель V6 больше не является гибридным, колеса на пять дюймов меньше, чем у Limited, но обуты в шины Arctic Trucks. Управляют колесами амортизаторы Fox, а трансмиссия и выхлопная система адаптированы к боевому характеру пикапа.
На руле Raptor есть многообещающая кнопка R, а также отдельные кнопки управления выхлопной системой, рулевым управлением и амортизаторами. Последний режим увеличивает ход подвески до диапазона, который уже невозможно использовать на дорогах общего пользования. Интересно, что у Raptor всего на 30 лошадиных сил больше, чем у гибрида. Но характер нельзя измерить в лошадиных силах - здесь совсем другой, также регулируемый звук выхлопа и почти гоночная амортизация.
Цена Raptor уже в мире спортивных автомобилей - около 150 тысяч евро. Это спортивное авто с особыми возможностями, замаскированное под пикап.
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