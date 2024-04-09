ВИДЕО ⟩ Впервые в Латвии - американская мечта Ford F-150

Спортивный пикап Ford F-150 Raptor, который нам также удалось протестировать впервые, представляет собой пикап совершенно другого типа. Битурбированный двигатель V6 больше не является гибридным, колеса на пять дюймов меньше, чем у Limited, но обуты в шины Arctic Trucks. Управляют колесами амортизаторы Fox, а трансмиссия и выхлопная система адаптированы к боевому характеру пикапа.

На руле Raptor есть многообещающая кнопка R, а также отдельные кнопки управления выхлопной системой, рулевым управлением и амортизаторами. Последний режим увеличивает ход подвески до диапазона, который уже невозможно использовать на дорогах общего пользования. Интересно, что у Raptor всего на 30 лошадиных сил больше, чем у гибрида. Но характер нельзя измерить в лошадиных силах - здесь совсем другой, также регулируемый звук выхлопа и почти гоночная амортизация.

Цена Raptor уже в мире спортивных автомобилей - около 150 тысяч евро. Это спортивное авто с особыми возможностями, замаскированное под пикап.

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