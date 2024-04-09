Буча два года спустя: раны по-прежнему не заживают

«Наш моральный долг — поддержать семьи, живущие на этой улице, ведь там были зверски убиты и замучены более 70 мирных жителей», — объясняет мэр города Анатолий Федорук.

Улица Яблунская и прилегающая к ней территория были очищены, приведены в порядок и местами восстановлены. Но россияне заняли тогда почти каждый двор или дом, говорит мэр. Он оценивает общую стоимость восстановления в 1,6 млрд евро.

«Конечно, у нас нет такой суммы. Но мы делаем все возможное, чтобы вернуть людей в их дома», — обещает он.

Людмиле не терпится вернуться в свой новый дом Фото: Matthew Goddard/BBC

Новый дом Людмилы, расположенный в двух шагах от Яблунской улицы, — до сих пор всего лишь коробка. Строители обещали закончить его к лету, но она не видела их уже несколько дней. Не имея постоянного крова в течение двух лет и к тому же пережив тяжелую утрату, Людмила с большим нетерпением ждет возможности вселиться в свое новое жилье.

«Я пытаюсь справляться, но у меня высокое давление, чего никогда не бывало до войны, — говорит она, показывая мне стройплощадку. — Мне делают кардиограммы, есть признаки проблем. Это все от стресса. От воспоминаний».