"Об этом нужно говорить": девушка о пережитом изнасиловании со стороны друзей

"Это было очень давно. Я могу говорить об этом сейчас, потому что прошло много лет. Мне было 14 лет, и я устроила вечеринку для друзей в доме своих родственников. Мы - подростки, ищущие способы повзрослеть и нарушить границы. Оказалось, что один из способов - вот так поиздеваться над друзьями", - начинает свой рассказ Лаура.

Ее изнасиловали в однокомнатной квартире в компании друзей. "Мы все как бы знакомы, мы одноклассники и знакомые из параллельных классов, мы все вместе учимся, и в какой-то момент один из парней уложил меня горизонтально и сказал другому: "Держи ноги" - и...".

Лауре было 14 лет, мальчики были на год старше. "Эксперты по уголовным делам, безусловно, могут это прокомментировать", - говорит Лаура.

"Мне потребовалось очень много времени, чтобы понять: нет, это не моя ответственность, а их".

На вопрос, почему ей важно рассказать о своем опыте, она отвечает: "Об этом нужно говорить. Может быть, это поможет кому-то не делать что-то".

Интервью с Лаурой можно посмотреть здесь.

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