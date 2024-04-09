10 зеленых продуктов, которые стоит включить в весеннее меню

Салат ромен всегда является хорошим выбором, если вы хотите получить больше минеральных веществ, таких как кальций, фосфор, магний и калий. Салат ромен содержит витамины С и К, а также фолиевую кислоту и бета-каротин, которые в организме преобразуются в витамин А.

Рукола легко добавляется к различным салатам или используется как гарнир практически к любому блюду, и в ней содержатся серосодержащие соединения - глюкозинолаты, которые в организме расщепляются до изотиоцианатов. Эти элементы обладают сильными антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Шпинат - хороший помощник для здоровья глаз и остроты ума. Это связано с тем, что шпинат содержит лютеин, который является мощным антиоксидантом и защищает от возрастных заболеваний глаз. Кроме того, он помогает сохранить когнитивные способности: исследования показали, что у пожилых людей с более высоким уровнем лутеина лучше память и умственные способности.

Мангольд, или листовая свекла является ценной зеленью, которую рекомендуется включать в ежедневный рацион. Листовая свекла богата витаминами К и А, обладает противовоспалительным и антиканцерогенным действием. Листья можно употреблять в пищу как в свежем виде, добавляя их в салаты, так и термически обрабатывать, например, добавляя в омлет или суп.

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