10 зеленых продуктов, которые стоит включить в весеннее меню

Смена времен года - это прекрасно, но организму требуется больше энергии для адаптации. Весна - самое время пересмотреть свое меню и внести в него полезные зеленые продукты.
Есть много способов ежедневно получать дополнительную дозу витаминов - от различных листовых салатов до специальной микрозелени, которую можно найти на полках магазинов или вырастить на подоконнике. Однако, чтобы принять обдуманное решение и не запутаться во всем этом разнообразии, полезно знать, какие ценные вещества предоставит твоему организму каждая зелень. Сертифицированный специалист по питанию Ольга Любина рекомендует в весенний сезон выбирать самые ценные зеленые продукты, которые помогут восстановить запасы энергии и укрепить иммунитет.
Микрозелень
Микрозелень содержит до 40% больше биологически активных веществ, чем ее полностью выросшие "родственники". Хотя микросалаты маленькие, они содержат очень много витаминов, минеральных веществ и элементов, поддерживающих здоровье.
Микрозелень красного редиса не только разнообразит вкус повседневных блюд, но и обеспечит организм витаминами А, С, К, фолатами (природным витамином В9), а также минеральными веществами - кальцием и калием.
Микрозелень гороха способствует выведению токсинов и активизирует обмен веществ, поскольку содержит значительное количество витамина C, а также богата витаминами группы B, особенно тиамином, пантотеновой кислотой и фолатами. Микрозелень гороха содержи много железа, марганца и холина, которые улучшают жировой обмен и общую работоспособность организма, в том числе защищают здоровье печени.
Микрозелень рукколы богата сульфорафаном и другими противовоспалительными соединениями, включая флавоноиды и каротиноиды. Было доказано, что эти соединения приносят множество преимуществ для здоровья, например, уменьшают воспаление и укрепляют иммунную систему.
Микрозелень брокколи является источником многих ценных микроэлементов. Один из них - сульфорафан, богатое серой соединение, которое присутствует в крестоцветных овощах: брокколи и капусте. Одним из ее полезных свойств является противораковая активность: различные исследования показали способность сульфорафана уменьшать объем и количество раковых клеток в организме.
Микрозелень подсолнуха - питательное и вкусное дополнение к ежедневному рациону. Эта микрозелень может улучшить любое блюдо, в которое ее добавляют, начиная от салатов и сэндвичей и заканчивая смузи и супами. Она не только вкусная, но и содержит большую дозу витаминов - А, С, Е, К, В6, В9 (фолиевой кислоты) - и минеральных веществ - железо, калий и магний.
Салат листовой
Это самая распространенная зелень, которую можно использовать как основное блюдо, так и дополнение к еде. Также в этом салате содержатся различные микроэлементы - витамины и минеральные вещества, которые помогут поддерживать запасы энергии и укреплять иммунитет организма.
Полевой салат входит в состав многих смесей салатов, которые можно приобрести в магазинах, и богат витаминами A, B и C, которые отлично укрепляют иммунную систему, а также содержит железо, калий и магний, обеспечивающие оптимальное функционирование обмена веществ, нервной и мышечной системы.
Салат ромен всегда является хорошим выбором, если вы хотите получить больше минеральных веществ, таких как кальций, фосфор, магний и калий. Салат ромен содержит витамины С и К, а также фолиевую кислоту и бета-каротин, которые в организме преобразуются в витамин А.
Рукола легко добавляется к различным салатам или используется как гарнир практически к любому блюду, и в ней содержатся серосодержащие соединения - глюкозинолаты, которые в организме расщепляются до изотиоцианатов. Эти элементы обладают сильными антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами.
Шпинат - хороший помощник для здоровья глаз и остроты ума. Это связано с тем, что шпинат содержит лютеин, который является мощным антиоксидантом и защищает от возрастных заболеваний глаз. Кроме того, он помогает сохранить когнитивные способности: исследования показали, что у пожилых людей с более высоким уровнем лутеина лучше память и умственные способности.
Мангольд, или листовая свекла является ценной зеленью, которую рекомендуется включать в ежедневный рацион. Листовая свекла богата витаминами К и А, обладает противовоспалительным и антиканцерогенным действием. Листья можно употреблять в пищу как в свежем виде, добавляя их в салаты, так и термически обрабатывать, например, добавляя в омлет или суп.
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