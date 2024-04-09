Вашкевич заочно приговорен к шести годам лишения свободы за коррупцию

Прокуратура Австрии в 2018 году сообщила агентству LETA, что вылет Вашкевича в Латвию невозможен, так как состояние его здоровья исключает транспортировку любого вида.

Программа телеканала TV3 Nekā personīga, впрочем, сообщила, что утверждения о плохом состоянии здоровья Вашкевича могут быть ложью, так как создатели предназначенного для защиты бывшего правоохранителя фильма "Неудобный Вашкевич. Нападение на государство", видели, что он симулирует.

В Nekā personīga в свое время сообщалось, что в черновых материалах фильма, созданного в защиту Вашкевича, видно, что значительная часть экспертов зачитывает готовый текст, а австрийский врач Давид Высоки на самом деле является другом семьи Вашкевича. Так, в черновиках фильма есть кадры, на которых супруга Вашкевича Инара Вилкасте помогает Вашкевичу устроиться в инвалидном кресле. Вашкевич не говорит, а общается знаками, но на заднем плане слышны голоса членов съемочной группы, заставляющих неоднократно переснимать эпизод, так как Вашкевич двигается слишком быстро и слишком самостоятельно. В одном эпизоде Вашкевич свободно встает с инвалидной коляски, чтобы закрыть дверь, хотя ранее ему потребовалась помощь, чтобы сесть в кресло.

Латвийская прокуратура в связи с сюжетом Nekā personīga заявила, что учтет упомянутое в нем как характеризующую ситуацию дополнительную информацию, однако ранее прокуратура уже получила доказательства того, что Вашкевич препятствовал продвижению уголовного процесса, в том числе еще находясь в Латвии.

Производство по делу Вашкевича позже было возобновлено, и теперь в суде дело рассматривается без присутствия самого обвиняемого.

В 2022 году в программе Nekā personīga сообщалось, что Вашкевич перебрался в Россию, где консультирует предпринимателей. В 2017 году у Вашкевича истек срок действия латвийского паспорта, однако новый паспорт ему не был выдан. Как подтвердили передаче несколько источников, после длительного проживания в Австрии Вашкевич покинул ее и в последние годы живет в Москве.

В 20227 году бывший на тот момент руководителем криминального управления таможни VID Вашкевич пострадал в результате взрыва, устроенного преступниками. Взрывное устройство было заложено под автомобиль Вашкевича.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!