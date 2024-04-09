Вашкевич заочно приговорен к шести годам лишения свободы за коррупцию

Рижский городской суд в Видземском предместье сегодня приговорил бывшего руководителя Криминального управления таможни Владимира Вашкевича за коррупционные преступления к тюремному заключению сроком на шесть лет, сообщили агентству LETA в суде.
Задержанный Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Вашкевич был взят под стражу еще зимой 2011 года, однако позже был освобожден под залог в размере 85 372 евро. Затем Вашкевич уехал в Австрию, откуда в Латвию уже не вернулся.
Неофициально прозвучало, что в настоящее время он уже может проживать в России.
KNAB задержало Вашкевича по подозрению в даче взятки в размере 50 000 евро тогдашнему директору таможенного управления Службы государственных доходов (VID) Талису Кравалису с целью обеспечить принятие благоприятного решения по делу о проверке, возбужденному против некоего предприятия, а также для того, чтобы не проводились проверки в отношении других конкретных лиц и фирм.
К Вашкевичу были применены три другие меры пресечения: запрет на приближение к конкретным лицам и месту, запрет на выезд из страны, а также запрет на определенный род занятий.
После освобождения Вашкевич с разрешения суда отправился в Австрию, где тогда, по словам его адвоката Елены Квятковской, резко ухудшилось состояние его здоровья, поэтому якобы потребовалась срочная операция, а затем - лечение. На тот момент производство в суде по его уголовному делу о взяточничестве было приостановлено.
Прокуратура Австрии в 2018 году сообщила агентству LETA, что вылет Вашкевича в Латвию невозможен, так как состояние его здоровья исключает транспортировку любого вида.
Программа телеканала TV3 Nekā personīga, впрочем, сообщила, что утверждения о плохом состоянии здоровья Вашкевича могут быть ложью, так как создатели предназначенного для защиты бывшего правоохранителя фильма "Неудобный Вашкевич. Нападение на государство", видели, что он симулирует.
В Nekā personīga в свое время сообщалось, что в черновых материалах фильма, созданного в защиту Вашкевича, видно, что значительная часть экспертов зачитывает готовый текст, а австрийский врач Давид Высоки на самом деле является другом семьи Вашкевича. Так, в черновиках фильма есть кадры, на которых супруга Вашкевича Инара Вилкасте помогает Вашкевичу устроиться в инвалидном кресле. Вашкевич не говорит, а общается знаками, но на заднем плане слышны голоса членов съемочной группы, заставляющих неоднократно переснимать эпизод, так как Вашкевич двигается слишком быстро и слишком самостоятельно. В одном эпизоде Вашкевич свободно встает с инвалидной коляски, чтобы закрыть дверь, хотя ранее ему потребовалась помощь, чтобы сесть в кресло.
Латвийская прокуратура в связи с сюжетом Nekā personīga заявила, что учтет упомянутое в нем как характеризующую ситуацию дополнительную информацию, однако ранее прокуратура уже получила доказательства того, что Вашкевич препятствовал продвижению уголовного процесса, в том числе еще находясь в Латвии.
Производство по делу Вашкевича позже было возобновлено, и теперь в суде дело рассматривается без присутствия самого обвиняемого.
В 2022 году в программе Nekā personīga сообщалось, что Вашкевич перебрался в Россию, где консультирует предпринимателей. В 2017 году у Вашкевича истек срок действия латвийского паспорта, однако новый паспорт ему не был выдан. Как подтвердили передаче несколько источников, после длительного проживания в Австрии Вашкевич покинул ее и в последние годы живет в Москве.
В 20227 году бывший на тот момент руководителем криминального управления таможни VID Вашкевич пострадал в результате взрыва, устроенного преступниками. Взрывное устройство было заложено под автомобиль Вашкевича.
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