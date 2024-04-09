В Латвии подтвержден первый в этом году случай птичьего гриппа

PVD получила результаты лабораторных исследований, подтвердившие высокопатогенный птичий грипп у дикого гуся в Сканькалнской волости Валмиерского края.

PVD призывает фермеров, содержащих домашних птиц, не выпускать их за пределы помещений или огороженных конструкций, не допускать контактов домашней птицы с дикими птицами, особенно с водоплавающими - лебедями, утками, а также в весенние месяцы воздержаться от покупки домашних птиц в других странах Европы.

Владельцы домашних птиц должны незамедлительно сообщить в PVD, если у птиц наблюдаются признаки заболевания.

Высокопатогенный птичий грипп - острое, чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, для которого характерна высокая смертность. Клиническими признаками заболевания являются внезапное и быстрое течение болезни, слабость, отказ от пищи, взъерошенные перья, пошатывание при передвижении, удушье и другие признаки.

Распространителями вируса являются дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых болезнь может протекать без характерных признаков. Домашние птицы могут заразиться, вступив в контакт с зараженными дикими птицами, например, при доступе к прудам и другим водоемам. Птицы также могут заразиться через корм или предметы, обувь, одежду, инвентарь, на которые попал вирус.

В 2024 году высокопатогенный птичий грипп у диких птиц выявлен в 25 европейских странах, а у домашней птицы - в 16 странах.

PVD призывает жителей сообщать о найденных мертвых диких птицах, чтобы не допустить заражения домашних птиц птичьим гриппом.

Сообщать о найденных мертвых диких птицах следует по телефону PVD 670 274 02 или в ближайшее управление PVD, точно описав местонахождение трупа птицы или указав координаты. Обо всех случаях подозрения на заболевание домашних птиц PVD призывает незамедлительно сообщать ветеринару или PVD.

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