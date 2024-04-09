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Видео ⟩ В центре Риги из флагштока вырвали украинский флаг. Возбуждено уголовное дело

rus.tvnet.lv
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В центре Риги из флагштока вырвали украинский флаг. Возбуждено уголовное дело
В центре Риги из флагштока вырвали украинский флаг. Возбуждено уголовное дело Фото: Ekrānuzņēmums no video

В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина срывает украинский флаг с флагштока в центре Риги. Портал TVNET обратился в Госполицию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Как сообщила TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений в составе группы, а также за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

В данный момент ведутся процессуальные действия.

Видео: Неизвестный срывает украинский флаг в центре Риги

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