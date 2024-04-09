Видео ⟩ В центре Риги из флагштока вырвали украинский флаг. Возбуждено уголовное дело

Как сообщила TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений в составе группы, а также за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.