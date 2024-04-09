Видео ⟩ В центре Риги из флагштока вырвали украинский флаг. Возбуждено уголовное дело

В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина срывает украинский флаг с флагштока в центре Риги. Портал TVNET обратился в Госполицию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
Как сообщила TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений в составе группы, а также за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.
В данный момент ведутся процессуальные действия.
Видео: Неизвестный срывает украинский флаг в центре Риги
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