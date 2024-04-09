Видео ⟩ "Чувствую себя обманутой": торговец мебелью месяцами не доставляет заказанный товар

Жительнице Марупе Илона попала в неприятную ситуацию с продавцом мебели jūsu-mēbeles.lv. Продавец не доставил заказанный комплект из пяти предметов мебели, который с нетерпением уже три месяца ждут дочери женщины, сообщает программа TV3 Bez Tabu.
Илона рассказывает, что решила заказать мебель в упомянутом интернет-магазине, потому что цены были привлекательными, а мебель ей очень понравилась. Изначально компания обещала доставить товар в течение двух недель, но произошла задержка. После долгого ожидания два из пяти заказанных товаров были доставлены.
С одним все было в порядке, но второй товар оказался неправильным, и семья попросила компанию отправить правильную мебель вместо ошибочно доставленной, однако это не было сделано. Сегодня никакой коммуникации между продавцов и покупателем нет - компания не выходит на связь, не берет трубку и не объясняет причины возникших ситуаций. В общей сложности Илона заплатила за товар 624 евро.
Похожий сценарий затронул многих - как показывают опубликованные жалобы, несколько десятков человек не получили заказанную мебель. Оказывается, уже в прошлом году компания попала под пристальное внимание органов защиты прав потребителей и в настоящее время находится в черном списке.
Информация, опубликованная в базе данных компании, свидетельствует о том, что в феврале этого год SIA Fehu 689 прекратило свою деятельность, а также у компании есть налоговая задолженность, однако, несмотря на это, веб-сайт работает, и покупатели могут приобрести мебель. Центр защиты прав потребителей рассмотрит возможность закрытия сайта.
Председатель правления Совета присяжных судебных исполнителей Латвии считает, что в этой ситуации есть основания обратиться в суд с запросом о признании неплатежеспособности компании, поскольку исполнительные действия не могут быть выполнены, если компания ликвидирована.
По словам представителя компании, все проблемы из-за поставщиков. "У нас много поставщиков, некоторые доставляют товар сразу, а некоторых приходится ждать. Месяц, два. Я позвоню ей [Илоне], и мы с ней разберемся".
Программа Bez Tabu еще раз связалась с Илоной, чтобы узнать, сдержала ли компания свое слово и связалась ли с ней для решения проблемы. Женщина сообщила радостную новость - долгожданная мебель была доставлена.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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