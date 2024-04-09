Видео ⟩ "Чувствую себя обманутой": торговец мебелью месяцами не доставляет заказанный товар

Илона рассказывает, что решила заказать мебель в упомянутом интернет-магазине, потому что цены были привлекательными, а мебель ей очень понравилась. Изначально компания обещала доставить товар в течение двух недель, но произошла задержка. После долгого ожидания два из пяти заказанных товаров были доставлены.

С одним все было в порядке, но второй товар оказался неправильным, и семья попросила компанию отправить правильную мебель вместо ошибочно доставленной, однако это не было сделано. Сегодня никакой коммуникации между продавцов и покупателем нет - компания не выходит на связь, не берет трубку и не объясняет причины возникших ситуаций. В общей сложности Илона заплатила за товар 624 евро.

Похожий сценарий затронул многих - как показывают опубликованные жалобы, несколько десятков человек не получили заказанную мебель. Оказывается, уже в прошлом году компания попала под пристальное внимание органов защиты прав потребителей и в настоящее время находится в черном списке.