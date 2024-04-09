Впервые в истории наблюдений: температура в первой половине апреля достигла +25°

Отметка в +25 градусов в Латвии в первой половине апреля превышена впервые в истории метеонаблюдений. Прежний рекорд побит на восемь дней - в предыдущий раз такая температура была зафиксирована 17 апреля 1999 года, когда в Даугавпилсе столбики термометров поднялись до +25,1 градуса.

+25,1 градуса также является национальным рекордом тепла для второй декады апреля. Такая высокая температура воздуха была зарегистрирована также 17 апреля 1999 года в Даугавпилсе и 20 апреля 2000 года в Риге.

Предыдущий рекорд тепла первой декады месяца в стране составлял +23,1 градуса, которые были зарегистрированы 2 апреля этого года в Даугавпилсе.

Пока побит рекорд всего месяца, который был зафиксирован 24 апреля 2000 года в Риге и составил +27,9 градуса.

До трех часов дня рекорд максимальной температуры воздуха для 9 апреля был побит на 15 станциях метеонаблюдения, в том числе в Риге, где в центре города зарегистрировано +23,5 градуса.

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