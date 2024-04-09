В полиции продолжает сокращаться число новых сотрудников

Из указанных вакансий 71 составляли вакансии инспекторов и инспекторов-спасателей, 45 - вакансии сотрудников полиции порядка, а также было еще 13 других вакантных должностей.

Всего в прошлом году в столичной полиции было 854 должностных места, из которых заполнено 85%.

В конце прошлого года в RPP работали 725 сотрудников - 57% мужчин и 43% женщин. Средний возраст сотрудников муниципальной полиции составляет 42 года.

Чаще всего трудовые отношения с работником прерываются по желанию сотрудников. В прошлом году было 46 таких случаев. Восемь раз трудовые отношения прерывались по соглашению сторон, семь сотрудников не отвечали требованиям закона, еще семь не прошли испытательный срок, а пять работников не соответствовали требованиям по состоянию здоровья.

Также в прошлом году продолжало сокращаться число новых сотрудников. Десяти кандидатам из 112 подавших заявки в работе было отказано, так как они не соответствовали требованиям закона о полиции, а заявки 66 оставлены без рассмотрения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!