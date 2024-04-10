Парфенов о z-артистах: "Они говорят чужими словами"

Леонид Парфенов полагает, что "развязка будет еще хуже". Окончание войны для Украины - это будет момент, когда все самое страшное будет позади, а для России - впереди.

Его убрали с телеэкранов в 2004 году. Поэтому он давно был отрезан от установок пропаганды в своей работе. Парфенов отметил, что и в его окружении не оказалось пропагандистов или ярых патриотов: "Каждый раз, когда кто-то из артистов вдруг заявляет, что он, как и весь народ, за Донбасс, я понимаю, что это еще одна роль... Они понимают, что сейчас так нужно говорить".

Леонид Парфенов и Михаил Козырев Фото: Кадр из видео

Парфенов подчеркивает, что артисты привыкли произносить любые тексты. В их словах слышна заемность, там нет своих аргументов.

"Не знаю, от Киркорова до Ромы Зверя, они говорят чужими словами. В этом смысле меня это не беспокоит. В этом нет убеждения. Они просто знают, что сейчас надо так сказать", - уверен Леонид Парфенов.

Не бывает так, что раньше у человека не было внятных политических убеждений, а теперь он "топит за власть":

"Это они так понимают лояльность, возможность выживания, гастролей, новых ролей и прочее".

Если для артистов он оставляет понимание того, что сейчас они в такой роли, то в журналистике такие действия он считает невозможными. Журналисты в таком случае понимают, что это "служение пропаганде".

Видео: Интервью с Леонидом Парфеновым

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