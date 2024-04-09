Видео ⟩ У Akropole молодые люди разбили автомобиль Bolt Drive и скрылись с места преступления

Представитель Госполиции Лина Багдоне подтвердила порталу TVNET, что, по предварительной информации, на парковке торгового центра Akropole сегодня, 9 апреля, незадолго до 19:00 разбился автомобиль Peugeot .

После ДТП водитель скрылся с места происшествия. В Госполиции подтвердили информацию в соцсетях о том, что в автомобиле находились молодые люди. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.