Эстонка в Америке: Сожжение флага США в Вашингтоне теперь является выражением мнения

И люди любят символы своей страны. Американцы размахивают своим флагом и поют национальный гимн когда пожелают. Законом установлено поднятие флаге в государственных учреждениях, школах и у урн для голосования. Помимо поднятия флага, американцы также произносят клятву верности флагу. Школьные дни, собрания профсоюзов и многих организаций, заседания правительства, детские спортивные игры, различные церемонии начинаются с присяги на верность флагу.

Флаги повсюду

Но дело не ограничивается этим. Флаги красуются на машинах, кроссовках, серьгах, плавках, тортах, елочных украшениях, тарелках, подушках и на всем, что можно увидеть и потрогать. Огромные флаги всегда развеваются у магазинов Harley-Davidson - немного потрепанные и изношенные, но оттого только сильнее приходящийся по сердцу прохожим. По закону все эти действия являются осквернением в той же мере, что и сожжение флага.

Официальное поднятие флага сопровождается исполнением государственного гимна. Все спортивные соревнования, от футбольных матчей двухлетних детей до национальных чемпионатов, начинаются с поднятия флага и пения государственного гимна вместе с солистом.

Иногда выступление солиста удается, иногда нет. Американцы же до конца гимна стоят с выпрямленными спинами и еще более выпрямленными лицами и подпевают, прижав правую руку к сердцу. Если выступление певца-фронтмена было особенно неудачным, они бормочут себе под нос: "Это было ужасно, но мы выжили".