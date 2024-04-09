Эстонка в Америке: Сожжение флага США в Вашингтоне теперь является выражением мнения

Соединенные Штаты являются родиной демократии, а свобода слова является безусловной ее основой. Когда на улице Вашингтона был сожжен государственный флаг, Верховный суд США постановил, что сожжение флага является выражением личного мнения. "Правительство не имеет права запрещать выражение мнений только потому, что общество считает какую-то идею оскорбительной или неприемлемой", - постановил Верховный суд. Подробнее ситуацию рассматривает Эва Гутманн, историк и педагог, пишет Rus.Postimees.
Когда я проходила стажировку в школе в качестве учителя истории, в тесте по граждановедению был вопрос, каковы характерные признаки государства. Правильный ответ - земля, народ и суверенное правительство. Однако, как ни удивительно, многие дети ответили, что это флаг, герб и гимн.
С точки зрения ребенка это, конечно, логично. Флаг, герб и гимн - это не основы государства, а символы. Они как клубника на торте: ягоды сами по себе не отражают всех размеров торта, но делают его заметным и передают ожидания от него. "Смотри: клубничный торт!", "Смотри: Эстония!".
Государственные символы - это не абстрактные понятия в глазах детей, а конкретные вещи, воспринимаемые на ощупь, на глаз и на слух, о которых бабушки и дедушки рассказывают с удовольствием, а родители, надеемся, с чувством ответственности. Если вы перепутаете слова государственного гимна или без надобности коснетесь угла флага, вам могут устроить взбучку. Законы определяют ответственность и обязательства перед страной, народом и государством. Законы также определяют, насколько строго можно наказать за надругательство над государственными символами.
Насколько важно регулировать использование национальных символов: а как насчет свободы слова?
Прецедент был создан Соединенными Штатами в прошлом веке. Для американцев национальный флаг - священная реликвия. История флага, как и история герба и государственного гимна, связана с борьбой Америки против Великобритании. Хотя история рождения флага и герба восходит к годам Войны за независимость, слова гимна были написаны поэтом Фрэнсисом Скоттом Ки в 1814 году. Ки был вдохновлен флагом, который храбро развевался во время ночного боя, в ходе которого силы молодой страны решительно сопротивлялись нападению британцев.
Поскольку флаг - это материальный объект, легко доступный и воспроизводимый, он занимает важное место в повседневной жизни американцев. Также флаг - это символ, вызывающий эмоциональную реакцию. Если бы кто-то на городской площади сжег герб США, герб, вероятно, не узнали бы в дыму или краска потекла бы прежде, чем глаз смог бы сфокусироваться.
Однако большой флаг легко носить с собой, легко достать. Подожженный с одного края, он может гореть достаточно долго, чтобы глаза зрителей успели заметить звезды и полосы. Именно осквернение флага привело к большей части исков по поводу осквернения, вплоть до Верховного суда США. Сегодня герб защищен Законом об авторском праве. Использование флага и гимна регулируется Законом о флаге.
Законодательство США вращается вокруг судебных решений, и осквернение флага не является исключением. Первые судебные решения, защитившие достоинство флага, датируются 1907 годом. Компания по производству напитков Halter напечатала государственный флаг на пивных бутылках, после чего штат Небраска признал компанию виновной в осквернении флага.
Хотя национального законодательства, регулирующего использование флага, не существовало, большинство штатов регулировали этот вопрос сами. Закон о флаге, принятый в 1942 году, основан на идее, что флаг США "представляет живую нацию, подобную живому существу". Закон запрещает гражданским лицам неуважительно использовать национальный флаг. Это также касается использования флага в рекламе, одежде и продуктах.
Довольно запоздалая уступка
Лишь во второй половине ХХ века использование государственной символики стали связывать со свободой слова. В 1966 году, когда в Миссисипи был застрелен борец за гражданские права Джеймс Мередит, Сидни Стрит подожгла флаг на улице в Нью-Йорке, сопроводив действие словами: "Если это можно сделать с Джеймсом Мередитом, нам не нужен флаг". Стрит был оштрафована на сто долларов, но штраф не был оплачен.
Стрит в свою очередь подала иск против Нью-Йорка, дело дошло до Верховного суда США. Верховный суд постановил, что Стрит не может быть наказана за пренебрежительное высказывание о флаге, и при этом не уточнил, является ли сожжение флага неконституционным, поскольку сам акт сожжения был неотъемлемой частью произнесенной ею тирады.
В 1980-х годах дебаты вокруг флага и свободы слова возобновились. Самое печально известное использование флага в качестве примера свободы слова относится к 1983 году, когда издатель журнала Hustler Ларри Флинт, отказавшийся раскрыть свой источник информации, предстал перед судом в подгузнике с изображенным на нем американским флагом. И заявил: "Если со мной будут обращаться как с ребенком, я буду вести себя как ребенок".
За отказ раскрыть источник информации от заплатил штраф в размере 10 000 долларов, но, помимо этого, был арестован и признан виновным в осквернении флага. Наказание - пятнадцать месяцев лишения свободы. Справедливости ради надо отметить, что определяющим фактором при принятии решения стало общее презрение Флинта к судьям и к государству.
В 1989 году дошло до Верховного суда дело из Техаса. Во время демонстрации Грегори Ли Джонсон облил флаг легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Штат признал его виновным в осквернении флага и приговорил к году тюремного заключения и штрафу в 2000 долларов. Верховный суд США отменил решение суда Техаса и постановил, что речь шла о свободе слова.
И тогдашний президент Джордж Буш-старший, и Конгресс были возмущены решением Верховного суда. За этим последовало принятие Закона о защите флага, который регламентирует порядок использования флага. Но когда злоумышленники сожгли флаг на улице столицы, Верховный суд США вновь постановил, что сжигание флага является выражением мнения. "Краеугольным камнем свободы слова является то, что правительство не имеет права запрещать выражение идей только потому, что общество считает эту идею оскорбительной или неприемлемой", - постановил Верховный суд.
Все последующие попытки законодательно защитить национальные символы от осквернения закончились незначительным противодействием и решительным мнением Верховного суда о том, что свобода слова является основой демократии. Государственные символы по конституции защищены свободой выражения мнений. Хотя Закон о защите флага все еще действует, а Закон о флаге 1942 года по-прежнему диктует этикет использования национальных символов, правительство не обеспечивает соблюдение этих правил. Однако традиции остаются в силе и регулируются самими людьми.
И люди любят символы своей страны. Американцы размахивают своим флагом и поют национальный гимн когда пожелают. Законом установлено поднятие флаге в государственных учреждениях, школах и у урн для голосования. Помимо поднятия флага, американцы также произносят клятву верности флагу. Школьные дни, собрания профсоюзов и многих организаций, заседания правительства, детские спортивные игры, различные церемонии начинаются с присяги на верность флагу.
Флаги повсюду
Но дело не ограничивается этим. Флаги красуются на машинах, кроссовках, серьгах, плавках, тортах, елочных украшениях, тарелках, подушках и на всем, что можно увидеть и потрогать. Огромные флаги всегда развеваются у магазинов Harley-Davidson - немного потрепанные и изношенные, но оттого только сильнее приходящийся по сердцу прохожим. По закону все эти действия являются осквернением в той же мере, что и сожжение флага.
Официальное поднятие флага сопровождается исполнением государственного гимна. Все спортивные соревнования, от футбольных матчей двухлетних детей до национальных чемпионатов, начинаются с поднятия флага и пения государственного гимна вместе с солистом.
Иногда выступление солиста удается, иногда нет. Американцы же до конца гимна стоят с выпрямленными спинами и еще более выпрямленными лицами и подпевают, прижав правую руку к сердцу. Если выступление певца-фронтмена было особенно неудачным, они бормочут себе под нос: "Это было ужасно, но мы выжили".
Со словами гимна у американцев такие же сложно, как и у эстонцев. Они не помнят их правильного порядка и путаются в них. Однако государственный гимн США оставляет много пространства для арий, которым при необходимости можно подпевать.
Даже пародия на государственный гимн не является чем-то новым. Есть пародии получше и погрубее. Даже популярное комедийное шоу Saturday Night Live сделало пародию на государственный гимн. Коммерческое использование флага настолько распространено, что средний американец никогда не сочтет это осквернением.
Моя коллега Эми заметила, что "к флагу и гимну по-прежнему следует относиться с уважением", и потянулась к компьютерной мыши, коврик под которой украшали флаг США и национальная птица - орел.
"Мы из семьи военных. Флаг и гимн занимают почетное место!" - сказала Тина и показала на свою шестилетнюю дочку, которая была одета в штаны с американским флагом.
К сожжению флага относятся более серьезно. "Это должно наказываться", - подумав, сказал Крис. Анжела согласилась: "Сожжение флага - это оскорбление всей страны, и правительства, и народа".
"Если это иммигрант, его следует депортировать. Немедленно отменить его грин-карту", - добавил Билл, ветеран армии.
Однако мой сосед Лес, учитель начальных классов с 40-летним стажем, задал более философский вопрос: "Кому принадлежат флаг и гимн? Государству или народу? Если государству, то кому принадлежит государство? Все-таки людям. Мы всегда возвращаемся к основному вопросу о государстве современной эпохи: насколько государство может контролировать людей?"
В этот момент на ум приходит профессор истории права одного из эстонских университетов, работавший в прокуратуре в советское время. Время от времени ему приходилось предъявлять обвинения старшеклассникам, которые по пути домой с дискотеки в Доме культуры мочились на памятник Ленину. Партия была готова отправить этих молодых людей вместе с родственниками в Сибирь за измену родине.
Помочиться публично и высказать свое мнение - это одно. Измена родине - это нечто другое. Даже если мнение выражено в оскорбительной и неприличной форме. Является ли непристойность преступлением против государства? Однако закон есть закон. Если нам не нравятся те, кто принимает законы, давайте выберем других.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!