Фото ⟩ Российские войска нашли редкую и уникальную украинскую боевую машину

Разработанный в 2015 году "Азовец" представляет собой уникальную боевую машину на базе шасси танка Т-64. Во время российского вторжения в 2022 году его закопали на окраине Мариуполя, города, который позже был оккупирован и разрушен оккупационными российскими войсками.

Фото: defence-blog.com

Созданный как экспериментальная украинская боевая машина поддержки танков, "Азовец" получил широкое применение в городских боях. При весе около 41 тонны у него есть значительное преимущество перед более тяжелыми аналогами, такими как Т-64БВ, который весит 42,4 тонны, и Т-64БМ "Булат", который весит 44 тонны.

Способный развивать скорость до 65 км/ч, "Азовец" оснащен камерами наблюдения, установленными вокруг кузова. Фары, размещенные на кузове автомобиля, являются поворотными.

Фото: defence-blog.com

Официально автомобиль был представлен 28 ноября 2015 года.

Вооруженный двумя двуствольными 23-мм пушками, пулеметами и гранатометами, "Азовец" оснащен индивидуально управляемыми модулями для каждой системы вооружения. Оба боевых модуля имеют поле обзора 180 градусов, что позволяет операторам полностью контролировать ситуацию во время боя.

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