Китай становится крупной военной силой в Тихом океане

"Фуцзянь" - китайский авианосец второго поколения - еще достраивается, 17 июня 2022 года Фото: DW

По слухам, четвертый авианосец ВМС Китая строится параллельно с "Фуцзянем". "Мне не известно о каких-либо технических трудностях с четвертым авианосцем", - косвенно подтвердил слухи адмирал Юань Хуачжи в беседе с журналистом из Гонконга в кулуарах сессии ВСНП. На вопрос о том, будет ли этот авианосец оснащен уже ядерной силовой установкой, адмирал ответил уклончиво: "Мы проинформируем общественность в установленное время".

У КНР будут еще два атомных авианосца?

Между тем СМИ Гонконга и Тайваня перед началом сессии ВСНП в один голос сообщали, что на двух китайских верфях одновременно заложены еще два атомных авианосца. На каждом из них якобы установлены два ториевых жидкосолевых ядерных реактора.

"Китай хочет наглядно продемонстрировать сильное стремление защитить свои территориальные воды с помощью современного военно-морского флота", - отмечает Ван Фэн, редактор газеты China Times, издающейся в тайваньской столице Тайбэе. Это, по его словам, является эффективной тактикой сдерживания после серии инцидентов на море с соседними странами, в ходе которых имелись жертвы. Адмирал Юань придерживается официального курса: "Мы строим авианосцы не для того, чтобы сравнивать себя с США, и уж точно не для того, чтобы вести с Соединенными Штатами войну. Мы хотим использовать их для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности".

Рост военных расходов Китая