Названа проблема, которая больше всего беспокоит жителей РФ

Главным источником беспокойства жителей России является не война, которую Россия ведет в Украине третий год, и не недавний теракт. По данным официальной статистики, россиян больше всего беспокоит рост цен.
По данным The Moscow Times, более половины опрошенных "Левада-центром" (54%) заявили, что именно рост цен является самой серьезной проблемой в России. На втором месте (32%) - война против Украины, конфликт с Западом и санкции, на третьем месте (29%) - угроза взрывов или терактов.
Инфляция практически всегда является тем фактором, который больше всего беспокоит российских жителей. В последний раз инфляция не вызывала серьезного беспокойства 20 лет назад, когда ее обогнала угроза бедности для общества. После начала войны другие экономические проблемы (безработица, бедность, кризис) волновали лишь 9-18% респондентов.
Даже произошедший в дни опроса (он проводился 21–27 марта) теракт в "Крокус Сити Холле" не сместил инфляцию с первого места.
Теракт в "Крокус Сити Холле" случился вечером 22 марта, и в первые два дня опроса 14% жителей РФ заявили, что их беспокоит угроза терактов, а в следующие дни это число возросло до 32%.
После теракта также выросло число людей, которые беспокоились по поводу "наплыва мигрантов и иммигрантов", а также "роста национализма и ухудшения международных отношений" (с 19 до 25% и с 6 до 10% соответственно).
По данным Росстата, инфляция в РФ незначительно снижается. В 2022 году потребительские цены выросли на 12%, а в прошлом году - на 7,4%. В первом квартале текущего года инфляция составила 1,87%. Хотя инфляционно-девальвационный шок закончился, поскольку больше нет товаров, цены на которые растут на несколько процентов в неделю, инфляция по-прежнему беспокоит население России.
Инфляция заняла первую строчку независимо от возраста людей, доходов, места жительства и отношения к путинскому режиму. Главным событием прошлого года россияне назвали повышение цен и тарифов, а также изменение курса рубля по отношению к доллару и евро.
Как выяснили исследователи, ценность человеческой жизни в России в несколько раз ниже, чем в наиболее развитых странах. Об этом свидетельствует отношение государства к жизни своих граждан. Кроме того, люди сами не уважают собственную жизнь, предпочитая тратить все меньше и меньше денег как на страхование жизни, так и на медицинские расходы.
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