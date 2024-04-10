Названа проблема, которая больше всего беспокоит жителей РФ

По данным Росстата, инфляция в РФ незначительно снижается. В 2022 году потребительские цены выросли на 12%, а в прошлом году - на 7,4%. В первом квартале текущего года инфляция составила 1,87%. Хотя инфляционно-девальвационный шок закончился, поскольку больше нет товаров, цены на которые растут на несколько процентов в неделю, инфляция по-прежнему беспокоит население России.

Инфляция заняла первую строчку независимо от возраста людей, доходов, места жительства и отношения к путинскому режиму. Главным событием прошлого года россияне назвали повышение цен и тарифов, а также изменение курса рубля по отношению к доллару и евро.

Как выяснили исследователи, ценность человеческой жизни в России в несколько раз ниже, чем в наиболее развитых странах. Об этом свидетельствует отношение государства к жизни своих граждан. Кроме того, люди сами не уважают собственную жизнь, предпочитая тратить все меньше и меньше денег как на страхование жизни, так и на медицинские расходы.

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