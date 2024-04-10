2-й день RFW: Verens демонстрирует эксперименты с женственностью

Латвийский бренд Verens представил коллекцию осень-зима 2024-2025 на Рижской неделе моды. Коллекция создавалась, вдохновившись современными технологиями производства и созданием запатентованных формул нового материала, экспериментируя с вторичным и натуральным сырьем! Verens дает возможность современной женщине экспериментировать и быть разной!
Коллекция Verens из экокожи, шерстяные платья и костюмы производятся в Латвии и экспортируются в европейские столицы.
Автор коллекции - Екатерина Варан.
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