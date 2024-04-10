Госканцелярия комментирует результаты проверки спецрейсов Кариньша

Промежуточный отчет о спецрейсах, используемых премьер-министром, подчеркивает, что ответственность политического чиновника носит не только политический характер. Когда политик берет на себя задачи, за которые в противном случае отвечали бы сотрудники учреждения или государственные служащие, он несет равную ответственность за последствия своих действий и использованные финансовые ресурсы, сообщила TVNET пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне.
В процессе ревизия Государственная канцелярия пояснила Госконтролю, что планирование повестки дня премьер-министра, в том числе деловых поездок, находится в компетенции Канцелярии премьер-министра.
Поэтому премьер-министр по согласованию с Канцелярией премьер-министра решает, когда и каким транспортом отправиться в командировку и вернуться из нее. Государственная канцелярия не отвечает за планирование повестки дня премьер-министра.
Канцелярия премьер-министра напрямую связывалась с операторами для бронирования специальных рейсов. Специальные рейсы выбирались и утверждались канцелярией премьер-министра, которая затем информировала директора Государственной канцелярии о выбранном решении.
Таким образом, информация о выбранном виде транспорта и его стоимости доводилась до директора Государственной канцелярии только после того, как финансовые обязательства уже были взяты на себя Канцелярией премьер-министра.
В компетенцию Государственной канцелярии входит обеспечение необходимых условий для работы Кабинета министров, Премьер-министра и Канцелярии Премьер-министра. Уже в ходе проверки начата работа по совершенствованию процессов учреждения, что позволит в дальнейшем тщательно оценить возможные транспортные альтернативы и выбрать наиболее экономичные решения в соответствующей ситуации, а также внести четкую информацию об официальных командировках и их расходы, доступные для населения. Государственная канцелярия благодарит Государственный контроль за рекомендации, сформулированные в результате сотрудничества.
Государственная канцелярия отвечает за обеспечение необходимых условий для работы Кабинета министров и Канцелярии премьер-министра.
В ходе ревизии уже начата работа по улучшению процессов в учреждения, что позволит выбирать более экономичные решения, а также сделать доступной для общественности информацию о командировках должностных лиц и их стоимости.
Премьер-министр - это должностное лицо, которое в ходе демократического процесса назначается на основе политических критериев и, следовательно, действует в рамках полномочий, установленных Законом о Кабинете министров. В то же время премьер-министр является политическим главой Государственной канцелярии.
Однако ответственность у политика может быть не только политическая. Статьями 19 и 20, а также статьей 37 Закона об органах государственного управления предусмотрено, что политик имеет право взять на себя обязанности должностного лица, тем самым принимая на себя полную ответственность за действия (поступки и решения) как государственного служащего.
Из промежуточного отчета Государственного контроля видно, что выбор рейсов, осуществлялся непосредственно Канцелярией премьер-министра.
Поэтому именно премьер-министр и канцелярия премьер-министра должны объяснить причины выбора рейсов и нести ответственность за использование средств.
RUS TVNET уже сообщал, что незаконные и неэкономичные действия при организации специальных авиарейсов для бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") привели к неоправданным расходам из госбюджета Латвии и Европейского союза (ЕС) на сумму около 545 тыс. евро, констатировал в ходе ревизии Государственный контроль.
Госконтроль считает, что использование бюджетных средств на спецрейсы даже в тех случаях, когда в стране не действовало чрезвычайное положение и в разумные сроки были доступны альтернативы в виде регулярных коммерческих рейсов, было незаконным, что привело к дополнительным бюджетным расходам в размере не менее 221 566 евро. В свою очередь для ЕС неэкономичные действия, по оценкам Госконтроля, привели к дополнительным расходам в размере не менее 323 688 евро.
Таким образом, не был соблюден закон о предотвращении растраты государственных финансовых средств и имущества, указал Госконтроль. Также в ходе ревизии были выявлены нарушения нормативных актов, касающихся организации публичных закупок и бухгалтерского учета.
Как указал Госконтроль, полученная в ходе ревизии информация свидетельствует о том, что в принятии и реализации решений об использовании спецрейсов для зарубежных поездок фактически участвовали и сам Кариньш, и находящиеся в его непосредственном подчинении бюро премьер-министра и Госканцелярия. Бюро премьер-министра в то время возглавлял Янис Патмалниекс, Госканцелярию - Янис Цитсковскис.
Госконтроль считает, что необходимо оценить ответственность всех участвующих сторон за принятые решения об использовании спецрейсов. В то же время Госконтроль отмечает, что ревизия не позволяет определить конкретных ответственных лиц, которые принимали решения об использовании спецрейсов для зарубежных поездок премьер-министра и делегаций.
Госконтроль дал рекомендации по улучшению ситуации, а информация о нарушениях передана в Генеральную прокуратуру и в Бюро по контролю за закупками.
Как сообщалось, на специальные авиарейсы, которыми пользовались возглавляемые Кариньшем делегации во время его пребывания на посту премьер-министра в период с 2021 года по сентябрь 2023 года, из госбюджета было израсходовано свыше 600 тыс. евро, а вместе с расходами, покрываемыми ЕС, эта сумма составила 1,36 млн евро.
Генеральная прокуратура в связи с предполагаемой растратой бюджетных средств на спецрейсы начала уголовный процесс и передала его на расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!