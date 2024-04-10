Госканцелярия комментирует результаты проверки спецрейсов Кариньша

Государственная канцелярия отвечает за обеспечение необходимых условий для работы Кабинета министров и Канцелярии премьер-министра.

В ходе ревизии уже начата работа по улучшению процессов в учреждения, что позволит выбирать более экономичные решения, а также сделать доступной для общественности информацию о командировках должностных лиц и их стоимости.

Премьер-министр - это должностное лицо, которое в ходе демократического процесса назначается на основе политических критериев и, следовательно, действует в рамках полномочий, установленных Законом о Кабинете министров. В то же время премьер-министр является политическим главой Государственной канцелярии.

Однако ответственность у политика может быть не только политическая. Статьями 19 и 20, а также статьей 37 Закона об органах государственного управления предусмотрено, что политик имеет право взять на себя обязанности должностного лица, тем самым принимая на себя полную ответственность за действия (поступки и решения) как государственного служащего.

Из промежуточного отчета Государственного контроля видно, что выбор рейсов, осуществлялся непосредственно Канцелярией премьер-министра.

Поэтому именно премьер-министр и канцелярия премьер-министра должны объяснить причины выбора рейсов и нести ответственность за использование средств.

RUS TVNET уже сообщал, что незаконные и неэкономичные действия при организации специальных авиарейсов для бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") привели к неоправданным расходам из госбюджета Латвии и Европейского союза (ЕС) на сумму около 545 тыс. евро, констатировал в ходе ревизии Государственный контроль.