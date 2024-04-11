2-й день RFW: принцесса Востока Henna

Одежда из коллекции Henna Clothing сочетает восточную моду с современным стилем. Каждая деталь, от вышивки и орнаментов до фактуры, отражает богатство традиционных узоров хной.
В качестве материалов используются натуральные и легкие ткани, такие как экокожа и высококачественный трикотаж. Дизайн, вдохновленный современным Дубаем, создает образ, который соответствует как европейскому, так и восточному менталитету.
Галерея: Принцесса Востока Henna (2-й день RFW)
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