На время проверки от должности отстранен директор Госканцелярии

Как сообщалось, Госконтроль по итогам ревизии констатировал, что незаконные и неэкономичные действия при организации специальных авиарейсов для бывшего премьер-министра Кариньша привели к неоправданным расходам из госбюджета Латвии и Европейского союза (ЕС) на сумму около 545 тыс. евро.

Госконтроль считает, что использование бюджетных средств на спецрейсы даже в тех случаях, когда в стране не действовало чрезвычайное положение и в разумные сроки были доступны альтернативы в виде регулярных коммерческих рейсов, было незаконным, что привело к дополнительным бюджетным расходам в размере не менее 221 566 евро. В свою очередь для ЕС неэкономичные действия, по оценкам Госконтроля, привели к дополнительным расходам в размере не менее 323 688 евро.

Таким образом, не был соблюден закон о предотвращении растраты государственных финансовых средств и имущества, указал Госконтроль. Также в ходе ревизии были выявлены нарушения нормативных актов, касающихся организации публичных закупок и бухгалтерского учета.

Как указал Госконтроль, полученная в ходе ревизии информация свидетельствует о том, что в принятии и реализации решений об использовании спецрейсов для зарубежных поездок фактически участвовали и сам Кариньш, и находящиеся в его непосредственном подчинении бюро премьер-министра и Госканцелярия. Бюро премьер-министра в то время возглавлял Янис Патмалниекс, Госканцелярию - Янис Цитсковскис.

Представители Госканцелярии считают, что ответственность за полеты бывшего премьера должно взять на себя его бюро.

Госканцелярия подчеркивает, что планирование повестки дня премьер-министра, в том числе командировок, находится в компетенции бюро премьер-министра. Консультируясь с бюро, премьер-министр принимает решение о том, когда и на каком транспорте отправиться в командировку. Для заказа спецрейсов бюро премьер-министра связывалось с оказывающими эти услуги предприятиями напрямую и только после этого информировало директора Госканцелярии. Таким образом, информация о выбранном виде транспорта и расходах попадала к директору Госканцелярии только после того, как финансовые обязательства уже принимало на себя бюро премьер-министра, подчеркнули в канцелярии.

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