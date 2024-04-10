На время проверки от должности отстранен директор Госканцелярии

Премьер-министр Эвика Силиня распорядилась на время служебной проверки отстранить от должности директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса, сообщил пресс-секретарь премьера Алексис Золднерс.
В это время обязанности директора Госканцелярии поручено выполнять его заместителю по юридическим вопросам Инесе Гайлите.
В среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем Силиня сообщила журналистам, что глава Госканцелярии рано утром был проинформирован об отстранении от должности на время проведения служебной проверки.
Как указала премьер-министр, полученные от Госконтроля сведения свидетельствуют о том, что "ситуация достаточно серьезная" и отстранение необходимо, чтобы служебная проверка была выполнена максимально объективно.
Также Силиня поручила Госканцелярии изменить систему организации авиарейсов, привести нормативную базу в порядок, чтобы спецрейсы были возможны, но при этом были финансово продуманными. По мнению премьера, необходимо привести в порядок и систему закупок.
"Я предложила организовать межминистерскую дисциплинарную проверку, которую проведет комиссия под руководством госсекретаря Министерства юстиции, поскольку при оценке ответственности Госканцелярии важно, чтобы комиссия была независимой. […] Междисциплинарная комиссия рассмотрит возможную ответственность и руководителя Госканцелярии, и сотрудников, и других лиц", - сказала премьер.
Она подчеркнула, что с политической точки зрения Кришьянис Кариньш, уйдя с поста министра иностранных дел, взял на себя определенную ответственность за эту ситуацию. При этом Силиня выразила мнение, что "за бюджет и расходы отвечает административный аппарат", а Кариньш как министр иностранных дел и политик "поступил так, как, возможно, этого ожидало общество".
Как сообщалось, Госконтроль по итогам ревизии констатировал, что незаконные и неэкономичные действия при организации специальных авиарейсов для бывшего премьер-министра Кариньша привели к неоправданным расходам из госбюджета Латвии и Европейского союза (ЕС) на сумму около 545 тыс. евро.
Госконтроль считает, что использование бюджетных средств на спецрейсы даже в тех случаях, когда в стране не действовало чрезвычайное положение и в разумные сроки были доступны альтернативы в виде регулярных коммерческих рейсов, было незаконным, что привело к дополнительным бюджетным расходам в размере не менее 221 566 евро. В свою очередь для ЕС неэкономичные действия, по оценкам Госконтроля, привели к дополнительным расходам в размере не менее 323 688 евро.
Таким образом, не был соблюден закон о предотвращении растраты государственных финансовых средств и имущества, указал Госконтроль. Также в ходе ревизии были выявлены нарушения нормативных актов, касающихся организации публичных закупок и бухгалтерского учета.
Как указал Госконтроль, полученная в ходе ревизии информация свидетельствует о том, что в принятии и реализации решений об использовании спецрейсов для зарубежных поездок фактически участвовали и сам Кариньш, и находящиеся в его непосредственном подчинении бюро премьер-министра и Госканцелярия. Бюро премьер-министра в то время возглавлял Янис Патмалниекс, Госканцелярию - Янис Цитсковскис.
Представители Госканцелярии считают, что ответственность за полеты бывшего премьера должно взять на себя его бюро.
Госканцелярия подчеркивает, что планирование повестки дня премьер-министра, в том числе командировок, находится в компетенции бюро премьер-министра. Консультируясь с бюро, премьер-министр принимает решение о том, когда и на каком транспорте отправиться в командировку. Для заказа спецрейсов бюро премьер-министра связывалось с оказывающими эти услуги предприятиями напрямую и только после этого информировало директора Госканцелярии. Таким образом, информация о выбранном виде транспорта и расходах попадала к директору Госканцелярии только после того, как финансовые обязательства уже принимало на себя бюро премьер-министра, подчеркнули в канцелярии.
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