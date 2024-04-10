Отключение электроэнергии в Лиепайской больнице поставило под угрозу работу медиков

Перебои в подаче электроэнергии произошли во внешних сетях, находящихся в ведении AS Sadales tīkls.

В результате перебоев с электроснабжением в больнице были включены системы автономного электроснабжения - дизель-генераторы, источники бесперебойного питания и аккумуляторные шкафы.

Из-за длительного отключения электроэнергии, продолжавшегося более трех часов, указанные системы оказались перегружены и задымились.

В результате оперативных действий персонала больницы были проинформированы пожарные, которые предотвратили последствия аварии и ликвидировали задымление.

В настоящее время оцениваются обстоятельства происшествия и выясняется причиненный ущерб.

Больница свяжется с Sadales tīkls для получения разъяснений, поскольку, по мнению больницы, такая ситуация неприемлема.

В среду утром в Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов на улицу Слимницас в Лиепае, где в общественном здании возник пожар. На месте происшествия выяснилось, что задымление было в подвале. Было установлено, что дым исходил от сгоревшего электрошкафа площадью три квадратных метра.

Пожарные проветрили помещение с помощью дымососа, а также проверили его с помощью тепловизионной камеры.

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