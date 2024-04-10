Отключение электроэнергии в Лиепайской больнице поставило под угрозу работу медиков

В Лиепайской региональной больнице в ночь на среду, 10 апреля, примерно 3 часа наблюдались перебои с электроснабжением, что поставило под угрозу работу больницы и причинило значительные неудобства, сообщает представитель больницы Индра Грасе.
Перебои в подаче электроэнергии произошли во внешних сетях, находящихся в ведении AS Sadales tīkls.
В результате перебоев с электроснабжением в больнице были включены системы автономного электроснабжения - дизель-генераторы, источники бесперебойного питания и аккумуляторные шкафы.
Из-за длительного отключения электроэнергии, продолжавшегося более трех часов, указанные системы оказались перегружены и задымились.
В результате оперативных действий персонала больницы были проинформированы пожарные, которые предотвратили последствия аварии и ликвидировали задымление.
В настоящее время оцениваются обстоятельства происшествия и выясняется причиненный ущерб.
Больница свяжется с Sadales tīkls для получения разъяснений, поскольку, по мнению больницы, такая ситуация неприемлема.
В среду утром в Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов на улицу Слимницас в Лиепае, где в общественном здании возник пожар. На месте происшествия выяснилось, что задымление было в подвале. Было установлено, что дым исходил от сгоревшего электрошкафа площадью три квадратных метра.
Пожарные проветрили помещение с помощью дымососа, а также проверили его с помощью тепловизионной камеры.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!