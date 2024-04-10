ВИДЕО ⟩ Звезду фильма "Дюна" осудили за отказ съесть подаренный ей круассан

На пресс-показе картины актрису встретили огромным круассаном. Зендея была поражена неожиданным подношением.

"Да не может быть", - удивилась она, увидев гигантскую булку, и попозировала с подарком.

В шутку она попыталась засунуть круассан к себе в платье.

Впрочем, звезде нового фильма Луки Гуаданьино пришлось отклонить презент. Зендея оставила круассан дарителю, но пообещала забрать его позже.

Хейтеры тут же подхватили эту ситуацию, обвинив актрису в неуважении к поклонникам. Однако фанаты Зендеи не заставили себя долго ждать и обрушили на обидчиков свои аргументы.

"Это логично, что она не стала пробовать то, что ей дали неизвестные люди. Не факт, что это действительно был фанат", - ответил хейтерам один из комментаторов.

"Ага, в идеальном белом платье перед премьерой, после того как несколько часов делала макияж, самое то есть круассан, стоя перед фанатами", - поделилась своим мнением комментатор под ником Katty.

"Вполне нормально отказаться его есть: непонятно, где он лежал и кто его трогал, он же без упаковки даже. Может, этот круассан пять минут назад на полу был", - возмутилась еще одна поклонница Зендеи.

Напомним, в начале месяца крупнейшая киностудия мира анонсировала пятую "Матрицу".

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