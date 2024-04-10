Чем проживающие в Латвии граждане России объясняют то, что так и не оформили ВНЖ?

Рускулис сообщил депутатам, что в настоящее время Государственная пограничная охрана получила от PMLP информацию о 781 человеке, подлежащем проверке, из которых 526 уже проверены. 436 из этих лиц уже покинули страну. 51 человек не был обнаружен по месту жительства, в связи с чем проверка продолжается. В отношении 40 человек их местонахождение неизвестно и требует уточнения. Девять человек приступили к оформлению документов для вида на жительство. Четыре человека отказались от контактов, хотя известно, что они находятся по месту жительства, и им были направлены повестки.

Два человека не подали документы в PMLP, но начали сдавать экзамен по государственному языку. Одному человеку выдан ордер на выезд, два человека умерли, а еще двое объявлены в розыск. Госпогранохрана возбудила дела об административных нарушениях в отношении 27 человек.

Что касается причин, по которым граждане России не оформляют ВНЖ, то Рускулис отметил, что, согласно их объяснениям, они надеялись на положительное решение Конституционного суда по поправкам к закону об иммиграции или у них не было достаточно времени.

Представители Государственного центра содержания образования сообщили депутатам, что в 2023 году экзамен по языку планировали сдать 17 865 человек, зарегистрировались 12 780 человек, 919 из которых не явились на тест. Около 5000 человек не зарегистрировались на тест и не проявили никакой инициативы. Всего сдавал экзамен 11 861 гражданин России. 6367 человек сдали экзамен, а 5494 не сдали.

В этом году явка довольно низкая, в месяц экзамен сдают около 100 человек. Всего за первые три месяца экзамен должны были сдавать 303 человека, из них 23% сдали, 56% не сдали и 21% не явились на тестирование.

Ожидается, что с истечением срока действия двухлетних ВНЖ активность может возрасти.

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