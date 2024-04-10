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За год муниципальная полиция Риги получила 1754 вызова на семейные конфликты

rus.tvnet.lv/LETA
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Рижская муниципальная полиция.
Рижская муниципальная полиция. Фото: Rīgas pašvaldības policija/Publicitātes foto

В прошлом году Рижская муниципальная полиция получила 1 754 вызова на семейные конфликты, говорится в отчете о деятельности полиции за 2023 год, который сегодня рассмотрел комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской думы.

В 1104 случаях был составлен отчет об оценке угрозы.

В 930 случаях, или 84%, защищаемым лицом была женщина, а в 174 случаях, или 13%, - мужчина.

Во время семейных конфликтов 142 человека были временно изолированы в связи с создаваемой угрозой. В 150 случаях жертва получила телесные повреждения.

По данным полиции, почти в половине случаев (48%) защищаемое лицо уже подвергалось насилию со стороны того, кто угрожал. В 23% случаев насилие происходило в присутствии ребенка.

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