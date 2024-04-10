Профессор: билингвальные группы в детсадах не обеспечили достаточный уровень владения латышским

Она подчеркивает, что уровень владения латышским языком детьми из этнических меньшинств зависит не от их национальности или других обстоятельств, а от того, посещает ли ребенок группу на латышском или русском языке. Исследования показывают, что различия между этими группами значительные.

Многие дети из этнических меньшинств ранее посещали детские сады, где обучение велось на латышском языке, и уровень их языкового развития был вполне достаточным для того, чтобы они могли продолжить обучение на латышском языке в начальной школе. По словам профессора, часто уровень языкового развития детей был близок к уровню родного языка.

В группах с билингвальным образованием, где преобладающим языком был русский, ситуация была иной. В таких группах уровень владения латышским языком у детей был очень низким и не соответствовал требованиям, чтобы успешно начать обучение на латышском языке в начальной школе, указала Маркус.

По ее мнению, важно, чтобы дети как можно чаще находились в среде, где латышский язык является доминирующим, начиная с детского сада, так как детский сад часто является единственным местом, где дети слышат и используют латышский язык. Исследования также показывают, что дети очень хорошо подражают латышскому произношению, поэтому важно говорить с ребенком по-латышски не только во время учебы, но и на переменах или во время игр.

КС продолжит рассмотрение дела 12 апреля в 10 часов утра.

Уже сообщалось, что иск в КС подали Дана Джибути и Доминик Джибути, которых представляет их отец Тенгиз Джибути. Истцы считают, что из-за оспариваемых норм они больше не смогут получать образование на родном языке национальных меньшинств, и эти нормы лишают их права на развитие всесторонне образованной и критически мыслящей личности и права на полноценное использование своего языка в общественной и частной жизни, что вытекает из норм Конституции.

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