В секторе Газа убиты сыновья и внуки главаря ХАМАС Исмаила Хании

В результате израильского авиаудара в секторе Газа были убиты три сына главаря террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 10 апреля, подтвердила, что нанесла удар с воздуха, объектами которого были "три боевика" Амир, Мохаммед и Хазем Хания. В заявлении также отмечается, что погибшие были членами военного крыла ХАМАС.

Ранее о гибели сыновей, а также внуков Хании в секторе Газа сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира". На опубликованном телеканалом видео Исмаил Хания заявил о мученической смерти его трех сыновей и нескольких внуков и сказал, что его близкие погибли при обстреле, когда навещали родственников в лагере беженцев в первый день праздника в честь завершения Рамадана. Он добавил, что с начала военной операции Израиля против ХАМАС были убиты 60 членов его семьи. По данным ХАМАС, три сына, а также три внука Хании были убиты в результате удара по автомобилю в лагере беженцев Аш-Шати на севере сектора Газа.