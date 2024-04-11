Видео ⟩ Стали известны подробности тяжелой аварии в Гаркалне

Во вторник, 9 апреля, в Гаркалне произошло тяжелое ДТП: автомобиль Citroen Berlingo врезался в дерево и загорелся, водитель погиб, сообщает передача Degpunktā.
Резкого поворота на автодороге Гаркалне - Алаукстс в Ропажском крае местные опасаются давно. Родители детей регулярно напоминают о месте недалеко от дома, где разбились несколько человек.
По словам жителя района Каспара, "за последние 20 лет там произошло довольно много аварий".
Водитель съехал с дороги и врезался в дерево. Вскоре после этого искореженный автомобиль заметили другие участники дорожного движения. По словам женщины, которая проезжала мимо места аварии, первым к спасательным работам приступил водитель одного из мотоциклов.
Госполиция расследует обстоятельства происшествия.
Видео: Сюжет Degpunktā
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