Видео ⟩ Стали известны подробности тяжелой аварии в Гаркалне

Резкого поворота на автодороге Гаркалне - Алаукстс в Ропажском крае местные опасаются давно. Родители детей регулярно напоминают о месте недалеко от дома, где разбились несколько человек.

По словам жителя района Каспара, "за последние 20 лет там произошло довольно много аварий".

Водитель съехал с дороги и врезался в дерево. Вскоре после этого искореженный автомобиль заметили другие участники дорожного движения. По словам женщины, которая проезжала мимо места аварии, первым к спасательным работам приступил водитель одного из мотоциклов.

Госполиция расследует обстоятельства происшествия.

Видео: Сюжет Degpunktā

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