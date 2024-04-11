Чт, 11.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Силиня временно будет исполнять обязанности министра иностранных дел

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Премьер-министр Эвика Силиня.
Премьер-министр Эвика Силиня. Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

С сегодняшнего дня премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") будет временно исполнять обязанности министра иностранных дел, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне.

Среда стала последним рабочим днем для бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша в качестве министра иностранных дел.

Как сообщалось, Кариньш объявил о своей отставке с поста министра иностранных дел в конце марта, после скандала с частными авиарейсами в период его пребывания на посту премьера.

Во второй половине марта Генеральная прокуратура объявила о начале уголовного расследования по факту возможной растраты средств, связанной с использованием специальных рейсов.

В качестве возможных кандидатов на пост министра иностранных дел в прессе называлось несколько имен - бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица, депутат Гиртс Валдис Кристовскис, посол Министерства иностранных дел по особым поручениям Байба Браже и другие.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх