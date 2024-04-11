Силиня временно будет исполнять обязанности министра иностранных дел

Среда стала последним рабочим днем для бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша в качестве министра иностранных дел.

Как сообщалось, Кариньш объявил о своей отставке с поста министра иностранных дел в конце марта, после скандала с частными авиарейсами в период его пребывания на посту премьера.

Во второй половине марта Генеральная прокуратура объявила о начале уголовного расследования по факту возможной растраты средств, связанной с использованием специальных рейсов.

В качестве возможных кандидатов на пост министра иностранных дел в прессе называлось несколько имен - бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица, депутат Гиртс Валдис Кристовскис, посол Министерства иностранных дел по особым поручениям Байба Браже и другие.

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