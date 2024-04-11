Стражи порядка и в этом году к 9 мая будут готовиться очень серьезно, подчеркивает глава МВД

Он обсудил актуальную ситуацию с безопасностью с руководством Госполиции и Службы госбезопасности. "У нас нет каких-то точных индикаций о провокациях, но ситуация может измениться, поэтому мы будем готовиться очень серьезно", - пообещал министр.

Козловскис добавил, что в преддверии 9 мая меры общественной безопасности могут быть изменены и усилены до последнего момента.

Как сообщалось, 9 мая в России отмечается конец Второй мировой войны.

Еще много лет после восстановления независимости Латвийской Республики и в Латвии многие русскоязычные 9 мая устраивали публичные торжества, однако после вторжения России в Украину такие мероприятия были существенно ограничены и запрещены, в том числе снесены несколько памятников, построенных советской властью.

Несмотря на упомянутые ограничения и запреты, в Латвии ежегодно фиксируются различные нарушения, связанные с празднованием 9 мая, однако раньше, когда публичные торжества были разрешены, таких нарушений было гораздо больше.

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