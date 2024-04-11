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3-й день RFW: Ода пчелам Melancholia XI от Иветы Вецмане

rus.tvnet.lv
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Рижская неделя моды
Рижская неделя моды Фото: Jānis Škapars/TVNET

Коллекция Иветы Вецмане Melancholia XI: honey рассказывает историю, которая охватывает и суть цветения, и сладкий шепот привязанности.

Коллекция отражает сложный танец пчел - это ода их неутомимому духу и крошечной, но монументальной сладости, которую они приносят земле. Коллекция раскрывает успокаивающие нейтральные оттенки, богатые оттенки меда и изобилие красных тонов. Легкие шерстяные и шелковые ткани служат холстом для замысловатых пчелиных мотивов и цветущих трафаретных принтов, символизирующих радостные объятия и мучительный выбор счастья.

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