3-й день RFW: Ода пчелам Melancholia XI от Иветы Вецмане

Коллекция отражает сложный танец пчел - это ода их неутомимому духу и крошечной, но монументальной сладости, которую они приносят земле. Коллекция раскрывает успокаивающие нейтральные оттенки, богатые оттенки меда и изобилие красных тонов. Легкие шерстяные и шелковые ткани служат холстом для замысловатых пчелиных мотивов и цветущих трафаретных принтов, символизирующих радостные объятия и мучительный выбор счастья.