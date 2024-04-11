Конверт - банкомат - партия. Прекращенные KNAB дела о "Для развития Латвии" показывают схему незаконного финансирования

Засекреченные материалы расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которые "Re:Baltica" получила по решению суда, раскрывают незаконные схемы финансирования партии "Для развития Латвии". Но почему за это никто не отвечает?
Все, кто интересуется политикой, знают, как это началось.
Политик Марис Мичеревскис покинул партию "Для развития Латвии" в 2020 году, заявив, что пожертвовал ей "деньги, которые принес Эдгар". Речь шла о тогдашнем члене правления Эдгаре Яунупсе, но банкноты Мичеревскису передал председатель правления Юрис Пуце.
"Они позвонили и сказали, что нужно встретиться, - вспоминает Мичеревскис. - Мы встретились в кафе, и он просто дал 2000 евро и сказал, что нам нужно пожертвовать на партию".
Мичеревскис сначала растерялся, потом подумал - хорошая вещь, почему нет. Это повторялось неоднократно - менялось только место встречи (Пуце и Яунупс и тогда, и сейчас отрицают, что кому-то давали деньги на пожертвование партии). Из материалов KNAB видно, что такую же схему в 2000 евро пожертвовала и жена Мичеревскиса, которая говорит, что ей деньги дал муж, а ему - Яунупс.
По заявлению Мичеревскиса KNAB возбудило дело, и 132 спонсора были признаны подлежащими проверке, так как налицо были признаки незаконного финансирования. Закон запрещает жертвовать партии чужие деньги.
Мичеревскис был не единственным, кто признался в пожертвовании чужих денег. Второй процесс в 2021 году был начат, после того, как KNAB свидетельствовал член партии Янис Пайкенс.