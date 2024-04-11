Конверт - банкомат - партия. Прекращенные KNAB дела о "Для развития Латвии" показывают схему незаконного финансирования

Сейчас KNAB предлагает изменить закон и установить, что 10 минимальных зарплат из одного источника будет достаточно для уголовной ответственности.

У партии все хорошо

То, что за произошедшее никто не был наказан и содержание материалов дела не было публично известно, до сих пор позволяло партии утверждать, что она ничего незаконного не совершала. "В деятельности партии не было никаких систематических нарушений финансирования партий. И на данный момент это признало и проверяющее ведомство", - Re:Baltica письменно ответил Яунупс, который на интервью не согласился.

Проверяющее ведомство, впрочем, ничего подобного не признало. Наоборот. KNAB говорит, что ясно видно - произошло незаконное финансирование партий. Никто не наказан из-за того, что оно было обнаружено слишком поздно.

И Яунупс, и Пуце в ответах Re:Baltica упрекает, что публикация пишется, чтобы очернить партию перед выборами в Европарламент. "Честно говоря, не могу понять, в чем смысл этой статьи? И вы оценили, какое впечатление может произвести эта статья?" - возмущается Пуце.

Яунупс добавил, что воспринимает это как составную часть политической борьбы: "огорчает тот факт, что представители отдельных СМИ в этом добровольно участвуют и тем самым недобросовестно влияют на результаты выборов".

В публикации нет ничего нового, поэтому Пуце не понимает, почему журналисты поднимают на свет то, что уже широко обсуждалось в свое время.