Чт, 11.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Конверт - банкомат - партия. Прекращенные KNAB дела о "Для развития Латвии" показывают схему незаконного финансирования

Политики "Для развития Латвии" в конверте Фото: Ilustrācija: Dārta un Reinis Hofmaņi
Sanita Jemberga Inese Braže rus.tvnet.lv/LETA
, ,
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Засекреченные материалы расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которые "Re:Baltica" получила по решению суда, раскрывают незаконные схемы финансирования партии "Для развития Латвии". Но почему за это никто не отвечает?

Все, кто интересуется политикой, знают, как это началось.

Политик Марис Мичеревскис покинул партию "Для развития Латвии" в 2020 году, заявив, что пожертвовал ей "деньги, которые принес Эдгар". Речь шла о тогдашнем члене правления Эдгаре Яунупсе, но банкноты Мичеревскису передал председатель правления Юрис Пуце.

"Они позвонили и сказали, что нужно встретиться, - вспоминает Мичеревскис. - Мы встретились в кафе, и он просто дал 2000 евро и сказал, что нам нужно пожертвовать на партию".

Мичеревскис сначала растерялся, потом подумал - хорошая вещь, почему нет. Это повторялось неоднократно - менялось только место встречи (Пуце и Яунупс и тогда, и сейчас отрицают, что кому-то давали деньги на пожертвование партии). Из материалов KNAB видно, что такую же схему в 2000 евро пожертвовала и жена Мичеревскиса, которая говорит, что ей деньги дал муж, а ему - Яунупс.

Фото: Ekrānšāviņš

По заявлению Мичеревскиса KNAB возбудило дело, и 132 спонсора были признаны подлежащими проверке, так как налицо были признаки незаконного финансирования. Закон запрещает жертвовать партии чужие деньги.

Мичеревскис был не единственным, кто признался в пожертвовании чужих денег. Второй процесс в 2021 году был начат, после того, как KNAB свидетельствовал член партии Янис Пайкенс.

Однако через год дело было прекращено. Выяснилось, что нарушения были выявлены слишком поздно для применения административного взыскания, а суммы недостаточно большие для уголовной ответственности. KNAB удалось лишь потребовать от партии возврата государству 13 пожертвований на общую сумму 32 756 евро.

Однако в закрытом деле отчетливо видны признаки фиктивных пожертвований. Кто-то сам признается, что был посредником, кто-то не имеет таких доходов, кто-то одновременно жертвовал партии крупные суммы и брал быстрые кредиты на жизнь.

Ряд жертвователей утверждает, что никого из партии не знает, но их очень впечатлили предвыборные материалы.

Информация об этом расследовании до сих пор ни разу не была обнародована, и Re:Baltica получила возможность ознакомиться с ней через суд только в январе этого года.

"При чтении объяснений становится ясно, что имеет место незаконное финансирование партий. Согласны ли вы с этим?" - спросили представители Re:Baltica в KNAB.

"Да", - лаконично подтвердил представитель бюро Андрис Донскис. Но отвечать за это никто не будет.

Одна из причин заключается в том, что уголовная ответственность наступает при незаконном пожертвовании крупных сумм, то есть 50 минимальных заработных плат. Однако, если сложить все сомнительные пожертвования, получится гораздо больше.

Заместитель руководителя KNAB Инета Цируле говорит, что такая мысль была - объединить все в одном деле, потому что ясно, что спонсоры связаны. Однако прокурор Марис Лея с этим не согласился. Он пояснил Re:Baltica, что источником крупных сумм должно быть одно физическое лицо. В статьях Уголовного закона, на которые он ссылается, не написано "физическое лицо", но смысл именно такой.

Сейчас KNAB предлагает изменить закон и установить, что 10 минимальных зарплат из одного источника будет достаточно для уголовной ответственности.

У партии все хорошо

То, что за произошедшее никто не был наказан и содержание материалов дела не было публично известно, до сих пор позволяло партии утверждать, что она ничего незаконного не совершала. "В деятельности партии не было никаких систематических нарушений финансирования партий. И на данный момент это признало и проверяющее ведомство", - Re:Baltica письменно ответил Яунупс, который на интервью не согласился.

Проверяющее ведомство, впрочем, ничего подобного не признало. Наоборот. KNAB говорит, что ясно видно - произошло незаконное финансирование партий. Никто не наказан из-за того, что оно было обнаружено слишком поздно.

И Яунупс, и Пуце в ответах Re:Baltica упрекает, что публикация пишется, чтобы очернить партию перед выборами в Европарламент. "Честно говоря, не могу понять, в чем смысл этой статьи? И вы оценили, какое впечатление может произвести эта статья?" - возмущается Пуце.

Яунупс добавил, что воспринимает это как составную часть политической борьбы: "огорчает тот факт, что представители отдельных СМИ в этом добровольно участвуют и тем самым недобросовестно влияют на результаты выборов".

В публикации нет ничего нового, поэтому Пуце не понимает, почему журналисты поднимают на свет то, что уже широко обсуждалось в свое время.

Это тоже неправда. Публично прозвучала только история Мичеревскиса и заявление KNAB о прекращении дел. Было неизвестно, что по прекращенным делам найдено множество свидетельств, показывающих незаконное финансирование. Они появились в свет только после того, как Re:Baltica по решению суда получила эти материалы. До этого партия могла беспрепятственно заявлять, что "не было никаких систематических нарушений финансирования партий", что не является правдой.

Конец?

Не то чтобы эта печальная история латвийской политики закончится совершенно безрезультатно.

KNAB может в двух случаях административно требовать возврата части денег, которые считает незаконно пожертвованными. Первый - если человек признал, что был посредником. Второй - пожертвовал якобы из давних накоплений или доходов прошлого года, а сумма превышает 30% от полученного. Здесь лимит времени составляет четыре года.

KNAB издал 13 таких решений и требует от "Для развития Латвии" вернуть 32 756 евро. Восемь - о накоплениях, пять - о посредничестве.

Пожертвования трех посредников партия согласилась вернуть, всего 7353 евро, однако в остальных случаях оспорила решения KNAB в суде. Недавно Верховный суд по одному из дел о накоплениях решил в пользу партии, не согласившись с интерпретацией KNAB, что пожертвовать можно только из накоплений за прошлый год. То есть, скорее всего, провалятся и остальные.

Единственное дело, по которому уже вступил в силу приговор, касается пожертвований Мичеревскиса. Суд признал, что "Для развития Латвии" должна вернуть государству 8099 евро. Партия в феврале это сделала.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх