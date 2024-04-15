Если когда вы слышите название Saab, вам в голову приходит только старый добрый "саабик", то вы многое пропустили. Основанная почти 90 лет назад Шведская самолетная корпорация (Svenska Aeroplan Aktiebolaget, или SAAB) начинала с военной авиации, а теперь это огромный оборонный концерн, производящий как истребители, так и подводные лодки, радары и легкое вооружение. Уже 25 лет среди клиентов Saab - и Вооруженные силы Латвии.

Вторжение России в Украину 24 февраля 2024 года поставило точку на иллюзии стран Европы, что война в этом регионе просто невозможна. Последние два года страны Европы не только поддерживали Украину в военном плане в ее борьбе с захватчиками, но я быстро обновляли и развивали собственные оборонные возможности. В регионе проходят масштабные и частые военные учения, и многие страны НАТО повысили оборонный бюджет до невиданного еще уровня. Чтобы удержать Россию от возможной агрессии на восточном фланге НАТО, и Латвия планирует до 2027 года увеличить траты на оборону до 3% от ВВП - и имеющая в распоряжении TVNET неофициальная информация свидетельствует, что это может произойти даже быстрее.