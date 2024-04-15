Если когда вы слышите название Saab, вам в голову приходит только старый добрый "саабик", то вы многое пропустили. Основанная почти 90 лет назад Шведская самолетная корпорация (Svenska Aeroplan Aktiebolaget, или SAAB) начинала с военной авиации, а теперь это огромный оборонный концерн, производящий как истребители, так и подводные лодки, радары и легкое вооружение. Уже 25 лет среди клиентов Saab - и Вооруженные силы Латвии.
Военное сотрудничество Швеции с современной Латвией началось вскоре после восстановления независимости, когда Швеция подарила каждой из стран Балтии значительное количество военного оборудования и отправило шведских командиров в качестве инструкторов, которые помогали обучать современные вооруженные силы Латвии, Литвы и Эстонии.