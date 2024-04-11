Именно поэтому российское правительство рассматривает возможность резкого снижения требований к качеству, чтобы избежать худшего сценария, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Ожидается, что на внутреннем рынке России требования к качеству бензина могут быть понижены с "Евро-5" до стандарта "Евро-3". Это позволит увеличить объем производства топлива в России в случае дефицита.

Этот план разрабатывает Министерство энергетики РФ.

"Эта идея была инициирована в марте, однако сейчас она активно развивается", - сказал источник агентству Reuters.

Российские власти вынуждены действовать таким образом, поскольку украинским силам удалось совершить несколько успешных атак на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России. Примечательно, что некоторые из этих заводов расположены в нескольких сотнях километров от границы с Украиной.

Украине в результате атак, совершенных с помощью беспилотников, удалось приостановить работу нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов. Особенно болезненной для россиян стала атака на Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий концерну "Лукойл". Этот завод производил до 100 тысяч тонн бензина в месяц, однако сейчас он в простое.

Из-за атак Россия еще в начале марта полностью запретила экспорт нефтепродуктов за рубеж. Однако ситуация становится угрожающей и для самой России: ранее сообщалось, что из-за атак беспилотников Кремль был вынужден увеличить импорт бензина из Казахстана и Беларуси.

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