В Риге задержали угонщика, ранее судимого за незаконное лишение человека свободы

9 апреля виновный был задержан, а до момента задержания он вел осторожный образ жизни и скрывался от сотрудников правоохранительных органов. При проверке задержанного мужчины оказалось, что он ранее уже был судим по 152-й статье Уголовного закона - за незаконное лишение лица свободы. За это преступное деяние в отношении него уже вступило в силу решение суда о применении заключения под стражу и он находился в розыске Государственной полиции. Мужчина и ранее попадал в поле зрения Госполиции за угрозы причинения телесных повреждений.

Задержанного доставили в место заключения для отбывания наказания.

По факту произошедшего начат уголовный процесс по части третьей 175-й статьи Уголовного закона - за кражу, совершенную при проникновении в транспортное средство, квартиру или другое помещение, а также за кражу транспортного средства. За такое преступное деяние может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, или кратковременного лишения свободы, или пробационного надзора, или общественных работ, или штрафа с конфискацией имущества или без таковой.

Автомобиль был успешно найден и возвращен владелице.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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