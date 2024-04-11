Рига за 1,6 млн евро расширит сеть видеонаблюдения

Соответствующий проект "Развитие городской сети видеонаблюдения путем строительства новых пунктов видеонаблюдения (1-3-й этапы)" будет подан в Министерство охраны среды и регионального развития.

Самоуправление намерено профинансировать 15% общей стоимости проекта, или 237 239 евро.

Первые три этапа проекта включают в себя 47 новых мест, где планируется установить видеокамеры. На каждом участке будет установлено от одной до восьми камер видеонаблюдения в зависимости от специфики.

В рамках первого этапа видеонаблюдение планируется установить на перекрестках улиц Бривибас и Меркеля, Бривибас и Элизабетес, Бривибас и Матиса, Барона и Матиса, Барона и Пернавас, бульв. Райня и Марияс, в Верманском саду, на перекрестках улиц Элизабетес и Тербатас, Элизабетес и Барона, Барона и Меркеля, Тербатас и Элизабетес, Тербатас и Стабу, Барона и Таллинас и на улице Бискапа гате, 3.

Первый этап проекта планируется реализовать в этом году, а два следующих - к 2026 году.

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