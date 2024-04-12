Мужчина обвиняется в похищении и многократном изнасиловании бывшей подруги

Как указано в обвинении, мужчина весной 2023 года, нарушив запрет на приближение к бывшей подруге, пришел к ней домой, избил и изнасиловал. После этого мужчина похитил пострадавшую женщину и увез на автомобиле в Литву, где два дня держал в гостинице, где несколько раз изнасиловал.

Пострадавшей удалось вырваться из плена мужчины благодаря сотрудникам гостиницы, она сообщила им о похищении в момент, когда мужчина ненадолго вышел.

В целом мужчина обвиняется в совершении 21 преступления против упомянутой женщины, в том числе и в связи с выявленными во время расследования преступлениями, совершенными перед похищением женщины.

Обвиняемый в данный момент находится в заключении. В случае осуждающего решения ему может грозить лишение свободы на срок от четырех до 15 лет.

В ходе досудебного процесса обвиняемый своей вины не признавал и утверждал, что это "только семейный конфликт".

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