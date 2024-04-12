В Иманте четыре человека жестоко убили молодого парня

В конце марта этого года в Риге, в микрорайоне Иманта, у одного из многоквартирных домов был обнаружен труп парня с признаками насильственной смерти. Вскоре сотрудники Государственной полиции выяснили, что преступление было совершено группой из четырех мужчин. Их арестовали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, все задержанные находятся под стражей.
26 марта очевидец заметил труп мужчины на земле во дворе многоквартирного дома в Риге, в микрорайоне Иманта. Отреагировав на полученную информацию и прибыв на место происшествия, сотрудники Государственной полиции обнаружили, что погибший был молодым человеком и имел признаки насильственной смерти.
Позднее выяснилось, что погибший родился в 1999 году. Вечером 26 марта сотрудники Государственной полиции задержали двух мужчин по подозрению в убийстве, а в ночь на 27 марта - еще двоих.
Во время расследования этого преступления сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского региона получили информацию о том, что погибший ранее был знаком с подозреваемыми. Между ними возник конфликт во время совместного употребления алкоголя в многоквартирном доме.
Во время ссоры четверо мужчин ударили своего знакомого, а затем вынесли его тело на улицу и оставили там.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 117 пункт 10 Уголовного кодекса - за убийство, совершенное группой лиц. За такое преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с испытательным сроком до трех лет с конфискацией имущества или без него.
Все подозреваемые заключены под стражу.
Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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