В Иманте четыре человека жестоко убили молодого парня

26 марта очевидец заметил труп мужчины на земле во дворе многоквартирного дома в Риге, в микрорайоне Иманта. Отреагировав на полученную информацию и прибыв на место происшествия, сотрудники Государственной полиции обнаружили, что погибший был молодым человеком и имел признаки насильственной смерти.

Позднее выяснилось, что погибший родился в 1999 году. Вечером 26 марта сотрудники Государственной полиции задержали двух мужчин по подозрению в убийстве, а в ночь на 27 марта - еще двоих.

Во время расследования этого преступления сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского региона получили информацию о том, что погибший ранее был знаком с подозреваемыми. Между ними возник конфликт во время совместного употребления алкоголя в многоквартирном доме.

Во время ссоры четверо мужчин ударили своего знакомого, а затем вынесли его тело на улицу и оставили там.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 117 пункт 10 Уголовного кодекса - за убийство, совершенное группой лиц. За такое преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с испытательным сроком до трех лет с конфискацией имущества или без него.

Все подозреваемые заключены под стражу.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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