На лечение актрисы Нового Рижского театра за пару дней собрали 19 тысяч евро

Элвита Раговска, с 2022 года актриса Нового Рижского театра, уже более полугода не может работать из-за серьезного заболевания.

"После того как полгода назад молодая женщина побывала в Германии, у нее поднялась высокая температура, в результате чего развилась инфекция, поразившая сердце. Элвита находилась в критическом состоянии в больнице, где врачи несколько месяцев боролись за ее жизнь. Ей установили вспомогательное устройство, чтобы ее сердце билось. В настоящее время Элвита вернулась в Латвию и постепенно выздоравливает".

Однако последствия остались, из-за осложнений ей пришлось ампутировать часть стопы.

Чтобы ходить, Элвите поставили протез стопы, оплаченный государством, но он большой и неудобный, носить обувь нормального размера и свободно передвигаться невозможно. Для Элвиты рекомендуется устойчивый и удобный силиконовый протез, который можно носить с обычной повседневной обувью", - говорится на сайте ziedot.lv.

Информация на портале была размещена 10 апреля. На данный момент пожертвовано более 19 тысяч евро, и Элвита пишет в своих социальных сетях:

"Я не могу поверить в вашу ошеломляющую поддержку! Я взволнована и благодарна от всего сердца!"

На сайте ziedot.lv также указано, что общие расходы на восстановление невозможно точно спрогнозировать и они могут измениться.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!