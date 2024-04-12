Скандального Эрнеста Риекстса решено арестовать и объявить в розыск

Рижский городской суд принял решение арестовать Эрнеста Риекстса, обвиняемого по уголовному делу о трагическом пожаре на улице Меркеля в Риге.
Как стало известно агентству LETA, процесс рассмотрения дела в настоящее время приостановлен, поскольку Риекстс не посещал судебные заседания.
После пожара мужчина привлек к себе внимание обещаниями основать "Новую Латвию" где-нибудь на Фиджи и участием в новозеландском реалити-шоу "Пограничный патруль". Там мужчина рассказывается о том, как ему было отказано во въезде в Новую Зеландию из-за его криминального прошлого.
В конце 2023 года Служба государственной безопасности открыла против Эрнестса уголовное дело по обвинению в прославлении и оправдании преступлений, совершенных Россией в Украине, а также в действиях, направленных на разжигание национальной и этнической вражды и ненависти.
По данным агентства LETA, обвиняемыми по делу о пожаре в хостеле являются Эрнест Риекстс и Андрей Гайлис.
При пожаре в хостеле погибли девять человек. 28 июля 2023 года прокуратура Рижского окружного суда вынесла решение о возбуждении уголовного дела против двух лиц по таким уголовным преступлениям, которые предусматривают ответственность как за предпринимательскую деятельность без регистрации, причинившую значительный ущерб государству, так и за умышленное нарушение правил пожарной безопасности, в результате чего произошла смерть нескольких людей.
Согласно обвинительному заключению, двое мужчин по взаимному согласию решили расширить уже начатую предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением услуг проживания людей за плату на территории города Риги. В рамках совместной реализации плана с целью получения прибыли два человека решили приобрести две недвижимости, после чего осуществить их реконструкцию, чтобы они могли одновременно разместить большое количество людей, обеспечивая их проживание в отдельных помещениях.
Один из обвиняемых по инициативе другого единолично приобрел две соседние квартиры, которые впоследствии были переданы в пользование другому обвиняемому, который организовал и руководил произвольным, несогласованным переоборудованием квартир, объединив две квартиры, приспособив и создав в них 34 отдельные комнаты, чтобы можно было одновременно разместить 34-68 человек, создав таким образом хостел.
В результате пожара были уничтожены личные вещи жильцов хостела на сумму несколько тысяч евро. Также была разрушена двускатная крыша здания со всеми ее конструкциями.
Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным законом за предпринимательскую деятельность без регистрации, если она причинила значительный ущерб, - лишение свободы на срок до трех лет, а за умышленное нарушение пожарной безопасности, совершенное лицом, ответственным за соблюдение этих правил, и приведшее к смерти двух или более человек - лишение свободы на срок до восьми лет.
Как уже сообщалось, после пожара полиция задержала шесть человек, однако позже уголовное преследование против четырех человек было прекращено, поскольку при расследовании не были обнаружены признаки совершения преступления.
Владельцем разрушенной во время пожара квартиры на улице Меркеля был бывший президент Студенческой ассоциации Рижской высшей юридической школы Андрей Гайлис. По данным Firmas.lv, в этом году началась ликвидация его компании SIA Hotels&Apartments. В период с 3 октября 2019 года по 28 декабря 2020 года Hotels&Apartments являлась единственным владельцем SIA Hospitality Solutions, которая, по имеющейся в распоряжении Государственной инспекции труда (VDI) информации была ответственна за незаконный бизнес хостела на улице Меркеля, 8, который сгорел. Эта компания была ликвидирована в конце сентября 2021 года. Ее единственным владельцем с конца 2020 года был гражданин Литвы Арунс Скупейка.
Hospitality Solutions и раньше попадало в поле зрения инспекции, предприятие несколько раз штрафовали за незарегистрированную занятость и невыплату зарплаты, сообщили агентству LETA ранее в VDI.
Кроме того, компания уже дважды была наказана за незарегистрированное трудоустройство, но заявления и проверки не проводились только по одному адресу. По данным VDI, компания владеет несколькими хостелами и со временем сменила название с SIA Riga Hostel на SIA Hospitality Solutions.
По информации инспекции, незарегистрированная занятость была обнаружена на Меркеля 1, а в отношении хостела на Меркеля 8, где произошел трагический пожар, никаких штрафов ранее не назначалось.
Ранее Риекстс упоминался в прессе как владелец хостела, управляющий хостелом и "крупнейший владелец хостела в странах Балтии". По данным Firmas.lv, Риекстс владел несколькими предприятиями, которые уже ликвидированы. В настоящее время данные не свидетельствуют о его связи с компаниями или участием в их управлении.
Риекстс был объявлен в розыск, но позже его задержала полиция. Еще до задержания в распространенном в интернете аудиосообщении Риекстс заявил, что его розыск - это "политическая PR-манипуляция". В своем сообщении мужчина также утверждал, что сгоревшее помещение на улице Меркеля было не хостелом, а съемной квартирой. Он также говорил, что в квартире был "высокий уровень" пожарной безопасности и "везде были детекторы дыма".
Риекстс тогда утверждал, что он не был в помещениях на улице Меркеля уже полтора года и "там работали и всем управляли совершенно другие люди".
Риекстс в своем сообщении изложил свои возможные версии пожара, предполагая, что возможно произошел умышленный поджог.
Служба государственной безопасности (СГБ) также возбудила уголовное дело по факту высказываний Риекстса в адрес украинцев.
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