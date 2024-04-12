Скандального Эрнеста Риекстса решено арестовать и объявить в розыск

Согласно обвинительному заключению, двое мужчин по взаимному согласию решили расширить уже начатую предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением услуг проживания людей за плату на территории города Риги. В рамках совместной реализации плана с целью получения прибыли два человека решили приобрести две недвижимости, после чего осуществить их реконструкцию, чтобы они могли одновременно разместить большое количество людей, обеспечивая их проживание в отдельных помещениях.

Один из обвиняемых по инициативе другого единолично приобрел две соседние квартиры, которые впоследствии были переданы в пользование другому обвиняемому, который организовал и руководил произвольным, несогласованным переоборудованием квартир, объединив две квартиры, приспособив и создав в них 34 отдельные комнаты, чтобы можно было одновременно разместить 34-68 человек, создав таким образом хостел.

В результате пожара были уничтожены личные вещи жильцов хостела на сумму несколько тысяч евро. Также была разрушена двускатная крыша здания со всеми ее конструкциями.

Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным законом за предпринимательскую деятельность без регистрации, если она причинила значительный ущерб, - лишение свободы на срок до трех лет, а за умышленное нарушение пожарной безопасности, совершенное лицом, ответственным за соблюдение этих правил, и приведшее к смерти двух или более человек - лишение свободы на срок до восьми лет.