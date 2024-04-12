"Готова отказаться выполнять решения Сейма": Нацобъединение потребует отставки министра культуры

Как сообщил агентству LETA бывший министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение), причина в том, что Логина "готова отказаться выполнять решения Сейма".

В сентябре прошлого года Сейм утвердил новую концепцию национальной безопасности. Она предусматривает, что с 1 января 2026 года контент, производимый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и на языках, относящихся к европейской культурной сфере.

Со своей стороны министр культуры заявила, что концептуально видит роль русскоязычных общественных СМИ, но вопрос заключается в деталях, сроках и возможных переходных этапах.

По мнению Логиной, общественные СМИ на иностранном языке - это способ предоставить объективную, проверенную информацию определенному сегменту общества, что особенно важно в условиях, когда необъективные, дезинформирующие новости из страны-агрессора широко доступны на иностранном языке.

"Неважно, идет ли речь о концепции национальной безопасности или о чем-то другом, это решение, принятое парламентом, которое любой министр должен выполнять. Публично заявить о том, что он не будет его выполнять - такой министр должен уйти в отставку, особенно в нынешней ситуации с безопасностью", - заявил Пунтулис.

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