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Свобода слова, русский язык, аудитория: на что жалуются общественные СМИ и что им отвечают политики

Здание "Латвийского радио". Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA
rus.tvnet.lv
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Общественные СМИ Латвии все более активно высказываются в свою защиту. Все дошло аж до дискуссии с подачи президента Эдгара Ринкевича. Что грозит Латвийскому телевидению, Латвийскому радио и порталу LSM и какова позиция политиков и общественных деятелей - RUS TVNET собрал все в одной статье.

Претензии общественных СМИ: свобода слова и русский язык

5 апреля редакционный совет Латвийского радио опубликовал открытое письмо. К заявлению присоединились и коллеги из Латвийского телевидения. Письмо начиналось со следующего абзаца:

За последние недели в Латвии усилились и ранее наблюдавшиеся тенденции, свидетельствующие об угрозе фундаментальным ценностям демократии - свободе слова и независимости СМИ. Мы хотим привлечь к этому внимание общественности и призвать не допустить этого.

В целом представители общественных СМИ признают, что, "прогнозируя волну ненависти, журналисты не хотят создавать контент на спорные темы или же, говоря о них, сами себя цензурируют".

В частности, упоминается и конфликт Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) и TVNET GRUPA: Рижский окружной суд принял решение, что за ненадлежащую "точность и нейтралитет" при использовании слова "депортация" TVNET должен будет заплатить штраф в размере 3000 евро.

Но больше всего опасений вызывает будущее русскоязычных общественных СМИ: напомним, что согласно Концепции национальной безопасности, которую 28 сентября 2023 года поддержал Сейм, латвийские общественные СМИ должны прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года.

За сохранение общественных СМИ на русском языке выступает большинство журналистов, а также министр культуры Агнесе Логина.

Министр культуры Агнесе Логина во время дискуссии о будущем общественных СМИ в Рижском замке
Министр культуры Агнесе Логина во время дискуссии о будущем общественных СМИ в Рижском замке Фото: Evija Trifanova/LETA

"Концепция национальной безопасности кардинально изменила взгляд на языки в общественных медиа, жестко исключив все представленные в Латвии нацменьшинства. Например, русское, белорусское и армянское. <...> Более того, об этом не было никаких дискуссий, и что вопиюще - не спросили мнения общественных медиа и надзирающего Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP)", - заявила Логина.

В SEPLP, кстати, тоже видят ценность в сохранении общественных СМИ на русском языке, отмечая, что у русскоязычной аудитории в Латвии не так много опций.

"Вопрос - какое содержание аудитория будет потреблять дальше, особенно в Латгале? Российские радиостанции, а не Латвийское радио 4? Кому от этого будет польза? С точки зрения безопасности? С точки зрения использования языка? У меня нет ясного ответа на этот вопрос", - заявил член SEPLP Янис Эглитис.

Схожей позиции придерживается и главный редактор Латвийского телевидения Сигита Роке.

Главный редактор Латвийского телевидения Сигита Роке
Главный редактор Латвийского телевидения Сигита Роке Фото: Edijs Pālens/LETA

"За умы аудитории борется наш враг. И наши позиции в этой войне будут ослаблены, если мы лишим людей информации.

Может быть, трагедии не произойдет. Однако намеренно ослаблять позиции - это неразумно.

И если мы говорим о сегменте радио - альтернативы в частном сегменте не существует, нет такого информативного радиоканала. А аудитория радио - в основном люди старшего поколения, которые больше подвержены влиянию Кремля", - заявила она в программе "Открытый разговор" на LR-4.

Ей вторит и главный редактор Латвийского радио Анита Брауна.

"Не следует полагать, что решение Сейма заставит читать или смотреть дома YouTube-видео на латышском языке тех, кто плохо знает этот язык или кому просто легче воспринимать информацию на русском языке.

Они найдут информацию на русском языке - только какую? Интернет необъятен.

Недавний опрос показывает, что 23% представителей меньшинств продолжают использовать запрещенные в Латвии кремлевские каналы", - отметила она.

Главный редактор Латвийского радио Анита Брауна (справа)
Главный редактор Латвийского радио Анита Брауна (справа) Фото: Evija Trifanova/LETA

Единое информационное пространство?

Один из главных аргументов сторонников запрета общественных СМИ на русском языке - создание "единого информационного пространства". Об этом говорит, например, и председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш.

"Эта концепция, на мой взгляд, дает четкую цель - прекратить разделение общества по языковому принципу. Положить конец двуязычной ситуации в Латвии. Покончить с этими двумя совершенно разными информационными пространствами - совершенно отдельными информационными пространствами - и объединить всех в одно информационное пространство", - заявил он в эфире телеканала TV24.

Подобные аргументы высказывал и бывший президент Латвии Эгил Левитс.

"В Латвии - два инфопространства: одно - больше ориентированное на русских (я сейчас не говорю, что именно на Россию, я говорю о русской направленности), второе - латышское инфопространство.

Это противоречит нашему политическому выбору, зафиксированному в Сатверсме, что Латвия - национальное государство

и интеграция и сплочение происходят на основе латышского языка", - сказал он в ходе дискуссии в Рижском замке.

Бывший президент Латвии Эгил Левитс на дискуссии в Рижском замке о будущем общественных СМИ
Бывший президент Латвии Эгил Левитс на дискуссии в Рижском замке о будущем общественных СМИ Фото: Evija Trifanova/LETA

Главред Латвийского радио Анита Брауна считает, что термин "единое информационное пространство" уже не актуален и не является тем, к чему стоит стремиться.

"Пожалуйста, выбросьте этот термин из головы. Его нет и не будет, если не закроют Интернет и все свободные СМИ. Надеюсь, что в Латвии такого никогда не произойдет. Аудитория уже давно очень раздроблена, единого информационного пространства на латышском языке тоже нет", - заявила она.

Брауна отметила, что разделение аудитории идет не по языковому признаку.

"Во время пандемии Covid-19 латвийское общество, в том числе и латыши, разделилось на привитых и непривитых, которые были убеждены, что вакцины - это мировой заговор, угрожающий их здоровью. Еще один пример из США: любой может видеть, что избиратели Дональда Трампа и демократов - из разных информационных пространств, но и те, и другие англоязычные. Аудитория на сегодняшний день делится не только по языковому критерию", - отметила она.

Поэтому, по мнению главреда Латвийского радио, важнее конкретного содержания ценности и принципы работы журналистов.

"В этом также кроется ответ на вопрос, почему содержание ЛР-4 отличается от содержания ЛР-1. Аудитория ЛР-4 другая, там другое восприятие и темы, которые интересуют ее больше, чем аудиторию ЛР-1. Однако ценности и редакционные принципы для ЛР-1 и ЛР-4 одинаковы".

Главный редактор Латвийского радио Анита Брауна (справа)

А некоторые журналисты считают, что запрет общественных СМИ на русском языке в результате, скорее, наоборот, приведет к еще более заметному расщеплению общества.

Директор Латвийского радио 4 Илона Мадесова (в центре) на дискуссии в Рижском замке о будущем общественных СМИ
Директор Латвийского радио 4 Илона Мадесова (в центре) на дискуссии в Рижском замке о будущем общественных СМИ Фото: Evija Trifanova/LETA

"То, что журналисты Латвийского радио 4 будут производить контент для латышского Латвийского радио 1 и аудитория уйдет за ними - это утопия. Мы потеряем очень большую часть русскоязычной аудитории. История доказывает, что аудитория не уходит к латышам. Она просто пропадает. 

Снижается чувство принадлежности к государству, растет ощущение отчужденности и радикализация. Мы об этом не говорим, хотя это очень важно. И в такой ситуации ликвидировать русскоязычный канал - близоруко и опасно с точки зрения государственной безопасности", - уверена директор Латвийского радио 4 Илона Мадесова.

Что в будущем?

Многие сторонники закрытия общественных СМИ на русском языке считают, что у русскоязычной аудитории останется альтернатива.

"Между общественными и коммерческими СМИ практические нет разницы. Вижу только одну - одни получают финансирование от рекламы, а другие субсидируются государством. Общественные СМИ - это сейчас приватизированные предприятия, которые фиктивно носят имя общественных", -заявил депутат Сейма, член подкомиссии по вопросам СМИ Александр Кирштейнс.

Но президент Латвии Эдгар Ринкевич признал, что проблема с возможным закрытием общественных СМИ на русском языке действительно существует.

"Работники и общественных СМИ, и коммерческих - все - патриоты нашей страны. Они делают свою работу по совести. И то, что мы услышали здесь от многих из вас - и своего рода возмущение, и своего рода необходимость высказаться, - все-таки указывает на то, что это довольно серьезная проблема", - признал Ринкевич.

Видео: Дискуссия об общественных СМИ в Рижском замке

Кто-то считает это положительным знаком - призывом к диалогу и возможным изменениям.

"Очень радует, что президент призывает к продолжению этого разговора, который начала редакция Латвийского радио своим обращением ко всем СМИ, и что к этим проблемам относятся серьезно. Потому что это так. Мы чувствуем это в своей ежедневной работе, хотя бы по количеству жалоб. Эта критика касается любого содержания", - заявила председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне.

Председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне на дискуссии в Рижском замке о будущем общественных СМИ
Председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне на дискуссии в Рижском замке о будущем общественных СМИ Фото: Evija Trifanova/LETA

"Сейчас тот момент, когда мы говорим достаточно открыто, затрагиваем достаточно актуальные темы. Очевидно, до каких-то выводов дойдем, но не сейчас. Актуализировались вопросы, с которыми нужно работать", - вторит председатель правления Латвийского телевидения Иварс Приеде.

Но не все так просто. Во-первых, Ринкевич также признал, что решения Сейма нельзя просто отменить, напомнив, что подобных прецедентов уже было слишком много - скажем, история с зарплатами медиков в 2019 году и постоянные конфликты педагогов и Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA).

"Сейм утвердил Концепцию национальной безопасности, в которой предусмотрен отказ от финансирования русского языка в общественных медиа. Не дискутируя о способе, которым решение было принято, хотел бы отметить, что важно исполнять обозначенную Сеймом политику действий. Легко сказать, что многие решения приняты и не исполнены - можем и сейчас так же сделать. Для меня это неприемлемо, поскольку это еще больше подрывает доверие к государственной власти", - заявил Ринкевич.

Президент Латвии в Рижском замке во время дискуссии о будущем общественных СМИ
Президент Латвии в Рижском замке во время дискуссии о будущем общественных СМИ Фото: Evija Trifanova/LETA

Также он отметил, что, хоть общественные СМИ на русском языке и должны в каком-то формате сохраниться, стоит подумать и о представителях других нацменьшинств.

"Сейм не сказал, как видит деятельность общественных медиа для нацменьшинств.

Неправильно говорить с украинцами, поляками, белорусами и другими меньшинствами по-русски или под брендом rus.lsm.lv (с учетом всего происходящего), но надо сохранить и хорошие наработки, которые существуют уже сейчас.

Русские - тоже нацменьшинство, и полностью отдать русскоязычное информационное пространство коммерческим игрокам или игрокам, находящимся за пределами Латвии, неправильно", - рассуждает президент Латвии.

В итоге он возложил ответственность за нахождение компромисса на SEPLP, Сейм, Министерство культуры, СМИ и экспертов.

"Президент в Латвии - не авторитарный вождь, который указывает, как и что делать, и я также много раз говорил, что не буду делать работу других учреждений, но я готов содействовать диалогу и результату. И, наконец, я призываю всех к взаимному уважению и пониманию при разрешении многих сложных дел. Мы не враги друг другу, мы все хотим видеть нашу Латвию безопасной и процветающей страной, работая вместе", - завершил дискуссию Ринкевич.

В пятницу, 12 апреля, президент Латвии встретится с министром культуры Агнесе Логиной, чтобы обсудить и вопрос об общественных СМИ.

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