Свобода слова, русский язык, аудитория: на что жалуются общественные СМИ и что им отвечают политики

Общественные СМИ Латвии все более активно высказываются в свою защиту. Все дошло аж до дискуссии с подачи президента Эдгара Ринкевича. Что грозит Латвийскому телевидению, Латвийскому радио и порталу LSM и какова позиция политиков и общественных деятелей - RUS TVNET собрал все в одной статье.
Претензии общественных СМИ: свобода слова и русский язык
5 апреля редакционный совет Латвийского радио опубликовал открытое письмо. К заявлению присоединились и коллеги из Латвийского телевидения. Письмо начиналось со следующего абзаца:
За последние недели в Латвии усилились и ранее наблюдавшиеся тенденции, свидетельствующие об угрозе фундаментальным ценностям демократии - свободе слова и независимости СМИ. Мы хотим привлечь к этому внимание общественности и призвать не допустить этого.
В целом представители общественных СМИ признают, что, "прогнозируя волну ненависти, журналисты не хотят создавать контент на спорные темы или же, говоря о них, сами себя цензурируют".
В частности, упоминается и конфликт Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) и TVNET GRUPA: Рижский окружной суд принял решение, что за ненадлежащую "точность и нейтралитет" при использовании слова "депортация" TVNET должен будет заплатить штраф в размере 3000 евро.
Но больше всего опасений вызывает будущее русскоязычных общественных СМИ: напомним, что согласно Концепции национальной безопасности, которую 28 сентября 2023 года поддержал Сейм, латвийские общественные СМИ должны прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года.