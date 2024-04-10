Однако министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") считает, что общественные СМИ должны предоставлять контент и на этом языке.

Говоря в телепередаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос", как совместить сказанное президентом Эдгаром Ринкевичем в ходе дискуссии о будущем общественных СМИ о том, что закон нельзя не выполнять, но при этом необходимо обращаться к нацменьшинствам, Логина подчеркнула:

"Суть в том, чтобы укреплять латышские СМИ, роль латышского языка в них. В то же время осознавая, что нам нужно коммуницировать с меньшинствами и обеспечивать разнообразие контента".

Отвечая на вопрос о том, будет ли русскоязычный контент в общественных СМИ и после 2026 года, Логинова сказала: "Русский - один из языков меньшинств, поэтому мы должны предоставлять контент на русском языке".

В то же время бывший министр культуры Наурис Пунтулис (Нацобъединение) подчеркнул в программе, что речь идет о концепции национальной безопасности: "Если в военное время мы не доверяем структурам, отвечающим за нашу национальную безопасность, если мы сомневаемся в их компетентности, значит, у нас большие проблемы".

На замечание о том, что концепция была разработана без дискуссий, Пунтулис призвал сосредоточиться на результате, а не на процессе.

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