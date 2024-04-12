Видео ⟩ В Елгаве мотоциклист, сбегая от полиции, совершил девять нарушений

В Елгаве 9 апреля незадолго до 15:00 внимание полиции привлек водитель мотоцикла Suzuki, который ехал по бульвару Бривибас в направлении от Изстаде до улицы Лачплеша со скоростью 59 километров в час (км/ч) в месте, где разрешенная скорость составляет 30 км/ч.

Сотрудники полиции приказали водителю остановить транспортное средство, однако эта просьба была проигнорирована, и мужчина предпринял попытку побега. За невыполнение требований остановить транспортное средство водитель может быть приговорен к штрафу в размере от 1200 до 2000 евро и лишению водительских прав сроком на пять лет.

Мотоциклист нарушил ограничение скорости даже в зоне населенного пункта. За такое нарушение предусмотрен штраф от 540 до 680 евро, а также запрет на пользование правом управления транспортным средством на 12 месяцев.

Через некоторое мотоциклист все-таки попал в руки полиции. Сотрудники Госполиции установили, что мотоциклом Suzuki управлял мужчина 1985 года рождения. При проверке документов выяснилось, что водитель управлял мотоциклом без водительских прав, т.к. на них уже некоторое время назад был наложен запрет. За такое нарушение водителя оштрафовали на 40 евро.

В результате водитель стал фигурантом девяти административных процессов, также у него конфисковали мотоцикл Suzuki.

Госполиция призывает соблюдать правила дорожного движения, следить за техническим состоянием транспортного средства, а также реагировать на обращения полицейских, поскольку их игнорирование может лишь увеличить количество нарушений и подвергнуть опасности других участников дорожного движения.

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