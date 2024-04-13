«Но на данный момент датой по-прежнему является 2027 год», — сказал Шаппс.

По данным Минобороны, это оружие настолько точное, что оно может поразить монету в один фунт (ее диаметр 23,43 мм, толщина 2,8 мм) на расстоянии километра. Возможно, что это начало пути к созданию недорогой альтернативы ракетам, которую можно использовать для уничтожения таких целей, как дроны.

Успешные испытания этого оружия в январе были проведены на полигоне Министерства обороны на Гебридских островах в Шотландии и были расценены как «важный шаг» в принятии на вооружение лазерного энергетического оружия (LDEW).

Самым большим преимуществом лазеров является стоимость и, теоретически, «неограниченный запас» боеприпасов – при условии, что есть надежный источник электроэнергии. Но большим недостатком здесь является то, что они, в отличие от большинства ракет, могут стрелять только по целям, находящимся в прямой видимости.

США уже несколько десятилетий испытывают оружие направленной энергии. Оно было установлено на нескольких военных кораблях для испытаний и оценки эффективности.

Возможно, Великобритании к 2027 году удастся сделать то же самое, но лазеры еще не опробованы в бою. Военные корабли США по-прежнему сбивают беспилотники хуситов в Красном море обычными ракетами.

Любое предложение отправить британские лазеры в Украину для уничтожения российских дронов пока представляется очень оптимистичным.