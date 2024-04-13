Видео ⟩ Новые подробности о мужчине, который попал под поезд на Рижском вокзале

Незадолго до полуночи привокзальная площадь возле торгового центра Origo была освещена светом маяков полиции и медицинских машин. На этот раз сотрудники экстренных служб, пытались помочь человеку, попавшему под пассажирский поезд.

Несчастный случай на третьей платформе зафиксировал очевидец на видео, когда вышел из поезда, чтобы узнать причину задержки поезда. На видео слышно, что после падения под поезд, пострадавший испытывает сильную боль. У него раздроблены ноги.

Чтобы освободить пострадавшего, машинисту пришлось подать поезд назад. После этого спасатели передали пострадавшего медикам.

"Медики скрой помощи совместно со спасателями VUGD оказали помощь одному пострадавшему. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии в сопровождении бригады медицинских специалистов",- сообщили в Службе неотложной медпомощи (NMPD).

На месте происшествия работали две бригады медиков. Неясно, почему мужчина оказался на рельсах в момент приближения поезда. Не исключено, что правоохранительным органам помогут записи с камер видеонаблюдения.

"По факту происшествия начато ведомственное расследование, пострадавший находится в медицинском учреждении. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.

В основном причины таких аварий связаны с неосторожностью самих людей, находящихся вблизи железнодорожных путей. Мужчину мог снести поток воздуха, создаваемый вагонами поезда, возможно, он был пьян или хотел совершить самоубийство.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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