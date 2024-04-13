В Турции упала и разбилась кабина канатной дороги, есть пострадавшие

Вертолеты с приборами ночного видения были вызваны для спасения еще 184 человек, которые застряли в других вагончиках на канатной дороге, сообщили власти.

"Наши специализированные подразделения здесь. Надеюсь, мы спасем всех в самое ближайшее время, - сказал мэр Антальи.

Погибшие и раненые находились в одном вагоне фуникулера, который упал в скалистый участок после того, как упала одна из опор канатной дороги, сообщил министр внутренних дел Турции.

Пятеро раненых уже эвакуированы вертолетом, двое других пострадавших еще ждут перелета в больницу, сообщил министр в социальной сети Х.

К месту катастрофы направлено около 110 сотрудников экстренных служб.

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